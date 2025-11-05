Superúplněk. V noci nás čeká největší a nejjasnější měsíční show roku

Konec roku přináší hned tři superúplňky po sobě. Ten první jsme mohli vidět 7. října, ten poslední se ukáže 5. prosince a ten největší a nejjasnější připadá na dnešní noc. Listopadový úplněk bývá podle tradičního severoamerického označení nazýván "bobřím Měsícem".
Název pochází z doby, kdy si bobři právě v tomto období stavěli zimní přístřešky a kdy se lovci vydávali na lov před tím, než řeky zamrzly. Letos se k tomuto poetickému označení přidává i přídomek "super", který však - jak upozorňují odborníci - zní více magicky, než jaká je skutečnost.
Větší a jasnější. Zdánlivě
"Superúplněk je jen úplněk, který nastane ve chvíli, kdy se Měsíc na své eliptické dráze kolem Země nachází v přízemí, tedy nejblíže k Zemi," vysvětluje astronom Michal Švanda. "Disk Měsíce je v tu chvíli na obloze o něco větší než obvykle, ale rozdíl je tak malý, že ho lidské oko sotva postřehne. Vynikne až při fotografování a přímém porovnání," dodává. Superúplněk se jeví jen zhruba o sedm procent větší a o 16 procent jasnější než při běžném úplňku.
Počasí bude přát
Měsíc se nad Českem objeví už kolem 16. hodiny, nejlíp bude vidět krátce před půlnocí, přesně ve 23:30, kdy vystoupí vysoko nad obzor v souhvězdí Býka. Pozorování by mělo přát i počasí.
"Většinou budou dobré podmínky, jen na západě a severozápadě Čech se budou místy vyskytovat mlhy. Ojediněle se objeví také na Moravě a ve Slezsku, hlavně v údolí u řek," říká meteorolog David Prantl z portálu In-počasí. Pozorovatelé by se ale měli teple obléci. "Teploty vzduchu budou v noci většinou mezi 2 °C až 6 °C, v údolích nad ránem 1 °C," dodává Prantl.
Superměsíc
Superměsíc je označení pro úplněk nebo nov, který nastane ve chvíli, kdy se Měsíc při své eliptické dráze kolem Země ocitne nejblíže naší planetě, tedy v tzv. přízemí neboli perigeu. Díky tomu působí na obloze o něco větší a jasnější než obvykle. Termín superměsíc poprvé použil americký astrolog Richard Nolle v roce 1979. Pojem se postupně rozšířil i mimo astrologické kruhy a dnes ho běžně používají i média a veřejnost. Astronomové dávají přednost přesnějšímu popisu "úplněk v perigeu".
Dnešní noc navíc slibuje ještě jednu podívanou: zrovna totiž vrcholí meteorický roj Taurid, který je známý svými zářivými bolidy. Přestože bude pozorování kvůli Měsíci obtížné, jasné meteory by být vidět měly.