Správnou knihu ve správný čas. Biblioterapie umí zmírnit úzkost nebo deprese

Knihy mohou být skvělou únikovou cestou od reality každodenního života, proto se vlivem četby začali zabývat i někteří terapeuti. Biblioterapie je forma terapie, která využívá literaturu ke zlepšení duševního zdraví a celkové pohody.

Ačkoliv knihy jsou naším průvodcem světem i fantazií a díky nim můžeme pociťovat nejrůznejší emoce, termín "biblioterapie" byl dle dostupných informací prvně použit v satirickém článku z roku 1916 publikovaném v The Atlantic Monthly.

"Kniha může být povzbuzující nebo uklidňující, dráždivá nebo uspávající. Jde o to, že s vámi musí něco udělat, a vy byste měli vědět, co to je," řekl autorovi zmíněného článku doktor Bagster, který se zabýval terapeutickou hodnotou knih, protože sám bojoval s psychickými problémy.

Koktejl na míru

V biblioterapii jde o diskusi a nalezení vhodných knih, které by lidem sužovaným psychickými problémy mohly pomoci v jejich životních bojích i dosažení cílů. Místo léků předepisují biblioterapeuti svým klientům vhodnou četbu, přičemž seznam knih je vytvářen na míru. Terapeut musí rozumět emocím pacientů a mít velký přehled v literatuře, aby jeho "koktejl" knih měl blahodárné účinky.

"Je to umění dát správnou knihu ve správný čas správné osobě," řekla pro Dazed biblioterapeutka Ella Berthoudová. Ta se od roku 2007 věnuje individuálním sezením i kurzům, v nichž své kolegy školí v tom, jak v terapiích využívat knihy různých žánrů.

Biblioterapii popisuje jako praktiku předepisování beletrie k léčbě životních neduhů. Zároveň dodává, že problémy, jako je úzkost, deprese, rozvod či obavy z klimatických změn, lze zmírnit prostřednictvím literatury, a to díky slovním spojením, které jasně definují dříve nepopsatelné pocity. Svým klientům předepisuje především beletrii, protože je přesvědčena o tom, že tento žánr dodává energii a vede k niterním proměnám.

Emoce zpracováváme odlišně a na trápení neexistuje jasně daný lék. Proto podle Berthoudové někteří touží číst román, který se může dotknout jejich citlivého místa. Díky emotivnímu příběhu s dějovou linkou, kterou sami prožívají, tuto zkušenost často zpracují mnohem snáz. Jiní mohou chtít naopak rozptýlení, proto volí spíše oddechovou četbu. Seznam vhodné četby má rezonovat s konkrétními lidmi. Proto terapeuti pracují i s dotazníky, které reflektují čtenářské preference klienta.

Pomáhá po staletí

Fanynkou biblioterapie je i psychoterapeutka Emely Rumbleová, která vyzdvihuje cenovou dostupnost a flexibilitu této léčby. Terapie pomocí četby je podle ní jednoduchá a nevyžaduje složité nástroje ani techniky. "V jejím jádru jde o hledání uzdravení a růstu v příbězích, což je součástí lidské kultury po staletí. Ať už v dobách radosti, nebo boje, literatura nám poskytuje spojení, porozumění a naději," říká.

Rumbleová touží po sloučení umění a tradiční psychoterapie. "Expresivní a kreativní umění úspěšně pomáhá lidem snížit stres a zvyšuje soustředění. Tyto postupy nabízejí alternativní způsoby, jak se spojit se svým vnitřním já, a nevyžadují okamžitý přístup k finančním zdrojům," dodává.

Biblioterapie podle spisovatelky, biblioterapeutky a kurátorky Lucy Pearsonové zmírňuje úzkosti a napomáhá k tomu, aby lidé viděli věci z nové perspektivy a v četbě nalezli radost. "Biblioterapie může lidi utěšit a poskytnout jim pochopení a inspiraci," uzavírá.