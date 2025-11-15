Bez dluhů a hypotéky. Rodina si pořídila netradiční bydlení a složenky řešit nemusí

Felicia Ribbleová a Steven Geise z USA se rozhodli pro krok, na který by si troufl málokdo. Za pouhých 53 tisíc dolarů, tedy asi za 1,1 milionu českých korun, koupili opuštěný kostel a pustili se do jeho přeměny na své vysněné bydlení. Díky tomu, že nemají žádnou hypotéku, mohou všechny své úspory a energii věnovat do renovace, která má vyjít zhruba na 100 tisíc dolarů.
Aby si uskutečnění plánu mohli dovolit, prodali za 180 tisíc dolarů začátkem letošního roku svůj třípokojový domek v New Orleans. Při hledání nového domova pak narazili na tuto neobvyklou nemovitost v okrese Schuylkill v Pensylvánii. Kostel, postavený v roce 1905, byl ve značně zchátralém stavu, ale pár se v něm okamžitě zhlédl. Nabídka na realitním serveru je zaujala natolik, že neváhali ani chvíli.
Dnes se Steven, který pracuje jako stavební dodavatel, věnuje opravám téměř každý večer po své běžné práci. Postupně rozdělil vnitřní prostor do jednotlivých místností, opravil střechu a krok za krokem dává staré budově nový život. Cílem je, aby se rodina mohla do svého neobvyklého domova nastěhovat do dubna 2026.
Felicia mezitím zajišťuje logistiku a péči o rodinu - i když přiznává, že ve sklepě kostela panuje trochu znepokojivá atmosféra. "Jestli je v domě duch, ale doopravdy zjistíme, až se do něj nastěhujeme," říká s úsměvem.
Do té doby rodina bude rodina bydlet v pronajatém domě asi hodinu a půl cesty od kostela. Felicia tak několikrát týdně dojíždí ke kostelu i s dětmi - šestnáctiletým Coltonem, dvouletým Paxtonem a teprve čtyřměsíčním Bentleym. Přestože jde o náročný projekt, oba partneři říkají, že práce na kostele je pro ně životní výzvou i dobrodružstvím, které jim dává smysl.