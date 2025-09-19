Magazín

Atopický ekzém není jen o kůži. Postižení lidé mají deprese a myšlenky na sebevraždu

Kožní záněty a vyrážky nejsou jen o svědění a zarudlé pokožce. Často zasahují mnohem hlouběji – do psychiky. Lidé s atopickým ekzémem se potýkají nejen s bolestí a nepohodlím, ale i s úzkostmi a depresemi. Mnozí se bojí vyjít ven, odhalit tvář nebo tělo, aby se nestali terčem posměchu. Dá se tento začarovaný kruh přerušit?
U kožních onemocnění nejde jen o samotnou kůži, ale také o celkový vzhled. Zarudnutí, pupínky a šupinatá kůže může vést k uzavírání před okolním světem, stydlivosti až k depresím. Tyto symptomy by neměly být brány na lehkou váhu. 

"Kůže je největší orgán našeho těla a její zánět prokazatelně ovlivňuje například nervový systém. Nejnovější studie ukazují, že tento zánět bývá jedním z důvodů, proč pacienti častěji trpí úzkostmi, sebevražednými myšlenkami a dochází u nich i k vyššímu procentu pokusů o sebevraždu," popisuje primář Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Spyridon Gkalpakiotis.

Obzvlášť citlivým obdobím je puberta, která u dospívajících zdravotní stav často zhoršuje - tělo totiž prochází výraznými hormonálními změnami. Mladí lidé se potýkají se změnami vzhledu, stresem ze školy i s omezeními při sportu.

"U starších dětí a dospívajících hraje psychika obrovskou roli a je potřeba s ní aktivně pracovat. Našim pacientům se kromě moderní terapie dostává také pomoci psychologa," doplňuje Blanka Pinková, vedoucí lékařka
dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Zatímco dříve byly možnosti léčby atopického ekzému omezené, v posledních letech mají lékaři v boji s nemocí novou zbraň - moderní cílenou terapii. "Je velmi účinná, ale především také bezpečná, což je pro nás zcela zásadní. Bavíme se o léčbě chronického onemocnění, která u dospělých často trvá několik let. Ostatní dostupné terapie atopické dermatitidy mají při delším užívání prokazatelně více nežádoucích účinků," doplňuje Filip Rob, přednosta Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka.

Přelomová léčba se bohužel stále nedostává ke všem, kteří ji potřebují. Podle odborníků v tom hraje roli omezená kapacita specializovaných center, kde je léčba dostupná, a také zdlouhavá cesta k jejímu schválení. Moderní léky mohou specialisté nasadit až ve chvíli, kdy selžou jiné terapeutické metody - léčba lokálními mastmi, světloléčba a imunosupresiva.

Co je to atopický ekzém?

Atopický ekzém je chronické zánětlivé onemocnění kůže. Vzniká nejčastěji kombinací několika faktorů: oslabená ochranná vrstva kůže, imunologická reakce, vliv životního prostředí a v neposlední řadě také genetická predispozice. Pokud má jeden z rodičů atopický ekzém, riziko, že bude nemocné i jeho dítě, je asi 30 %. V případě onemocnění u obou rodičů riziko šplhá až na 75 %, přičemž rozvoji nemoci se téměř nedá předejít.

 
