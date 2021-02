Podcast místo školy. Táta nahrává s dcerou pořad, ve kterém řeší sliz, rande i smrt

Americký novinář Jeremy Smith našel originální způsob, jak své dceři zpestřit dobu, kdy kvůli pandemii nemůže do školy. Začal nahrávat podcast, ve kterém společně s ní přináší odpovědi na nejrůznější zapeklité otázky, ať už jsou to matematické úlohy, nebo dilemata každodenního života.

Foto: Webová stránka podcastu You Must Know Everything

Kolik lidí by se vešlo do státu Montana, kdybyste je rozmístili dva metry od sebe? Jak dokonale usmažit míchaná vajíčka? Proč lidé mluví až moc nahlas, když chybně vyslovují neznámá slova? To jsou jen některé z otázek, které v podcastu s názvem You Must Know Everything (Musíš vědět všechno) probírá novinář Jeremy Smith se svou desetiletou dcerou Rasou.

Když Rase loni v březnu kvůli pandemii koronaviru zavřeli školu, a ona tak byla odkázaná jen na distanční výuku, řekl si její otec, že by chvíle, kdy jí s učením pomáhá, mohly být zajímavé i pro další rodiče a jejich děti.

"Učíme se navzájem. Díky Rase jsem třeba konečně pochopil, proč je dobré být neposedný a neustále se vrtět. Já jsem jí zase vysvětlil, jak se zachovat, když vašim blízkým někdo zemře," přiblížil Smith pro zpravodajský web stanice CNN.

Novinář dodal, že když byla jeho dcera menší, začal si psát seznam věcí, které by ji chtěl naučit, až trochu vyroste. Nebyly mezi nimi ovšem jen matematické výpočty, ale i rady do života, například důvody, proč je dobře, když se člověku nevydaří první rande. Jak ale Rasa dospívala, všiml si Smith, že existuje taky spousta věcí, které ona může naučit jeho, třeba co dnešní děti tak baví na vyrábění slizu.

Nyní novinář se svou dcerou každý týden nahrává dva desetiminutové podcasty. Každý díl začíná nějakou teorií nebo poučením, ale také společně rozebírají nějakou knihu či báseň a zabývají se zapeklitými otázkami, které dostávají od svých posluchačů.

"Doufám, že náš podcast bude v dětech vyvolávat zvědavost a empatii. Plánujeme ho nahrávat až do chvíle, kdy budeme znát odpovědi na úplně všechny otázky světa, nebo do momentu, než se situace s koronavirem opět vrátí do normálu. Uvidíme, co z toho nastane dřív," řekl Smith.

Hlavní cílovou skupinou jsou podle něj rodiče s dětmi ve věku od pěti do 12 let. Své příznivce si však podcast našel i mezi jinými věkovými kategoriemi. "Lidi nám píšou opravdu krásné komentáře. Někteří říkají, že jejich děti podcast poslouchají místo pohádky na dobrou noc. Jedna posluchačka byla dojatá z toho, jak hezký vztah se svým tátou mám. Mám radost, že nám publikum tak fandí," svěřila se Rasa.