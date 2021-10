Ztracený turista nezvedal telefon záchranářům. Neznámá čísla neberu, řekl po návratu

Horští záchranáři v americkém Coloradu zažili perné chvilky, když pátrali po muži, který se ztratil při zdolávání nejvyššího místního vrcholu Mount Elbert. Pohřešovaný turista jim totiž nebral telefon, což posléze zdůvodnil tím, že zásadně nezvedá příchozí hovory z neznámého čísla.

Horolezce začali pohřešovat 18. října v osm hodin večer poté, co se v očekávaném čase nevrátil do ubytovacího zařízení, ve kterém měl nocovat. Záchranáři se muži opakovaně snažili dovolat, zasílali mu textové i hlasové zprávy, ale nedočkali se žádné reakce. Nezbylo jim tedy nic jiného než kolem desáté hodiny vyslat pět pátračů do terénu.

Tým prozkoumal všechna místa v okolí hory Mount Elbert, na kterých turisté obvykle uváznou. Ztraceného Američana však v oblasti 4401 metrů vysokého vrcholu uprostřed Skalnatých hor ve státě Colorado nenašli a okolo třetí hodiny nad ránem se vrátili do údolí s nepořízenou.

V sedm ráno, den po turistově zmizení, nasadila záchranná služba druhou skupinu pátračů, která se zaměřila na místa, kde turisté většinou omylem sejdou z cesty. K jejich překvapení se jim o půl desáté ozvali z ubytovny, aby jim oznámili, že hledaný dobrodruh mezitím konečně dorazil zpět. Informoval o tom deník The Guardian.

Když se záchranáři turisty ptali, co se mu přihodilo, popsal jim, že na své cestě zabloudil a zkoušel několik různých stezek, než narazil na tu správnou. Až zhruba 24 hodin poté, co vyšel, se mu podařilo dostat ke svému autu na úpatí trasy. O tom, že po něm horská služba pátrá, podle svých slov neměl ani ponětí.

"Hledaný ignoroval naše telefonáty a zprávy, protože přicházely z neznámého telefonního čísla. Všem turistům, kteří se vydají do hor a nedodrží svůj časový itinerář, bychom proto rádi vzkázali, aby zvedali svůj mobil. Na druhém konci totiž možná budou jen záchranáři, kteří se potřebují ujistit, že jsou v bezpečí," uvedla horská služba, která neúspěšným pátráním strávila 32 hodin.

