Žralok spolkl kameru potápěče, která dál natáčela! Unikátní záběry z tlamy predátora

Záblesky ostrých zubů, detailní pohled na sliznici, rozvířená voda. Zvědavý žralok na chvíli "spolkne" kameru potápěče - a zařízení přitom dál natáčí.
Záznam ukazuje vnitřek tlamy predátora z perspektivy, kterou člověk běžně neuvidí. Incident se odehrál v maledivských vodách, kde potápěč snímal podmořský život. Krátce po spuštění kamery připlul žralok, kterého zařízení zaujalo natolik, že ho vzal do tlamy.
Jak uvádí Daily Mail, žralok kameru po několika vteřinách vyplivl a potápěč se pro ni následně vrátil. Zařízení zůstalo nepoškozené a jeho obsah se rychle rozšířil po sociálních sítích i zpravodajských webech.