Magazín

Žralok spolkl kameru potápěče, která dál natáčela! Unikátní záběry z tlamy predátora

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 1 hodinou
Stačil jeden zvědavý žralok, opuštěná kamera a vzniklo video, které fascinuje laiky i odborníky. Chcete vidět, jak to vypadá uvnitř tlamy žraloka? Nečekané záběry vznikly při potápění na Maledivách před několika dny a od té doby válcují internet.
Na Maledivách žralok spolkl kameru potápěče. Ta přesto dál natáčela a zachytila unikátní pohled do jeho tlamy. Ilustrační foto.
Na Maledivách žralok spolkl kameru potápěče. Ta přesto dál natáčela a zachytila unikátní pohled do jeho tlamy. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock.com

Záblesky ostrých zubů, detailní pohled na sliznici, rozvířená voda. Zvědavý žralok na chvíli "spolkne" kameru potápěče - a zařízení přitom dál natáčí.

Záznam ukazuje vnitřek tlamy predátora z perspektivy, kterou člověk běžně neuvidí. Incident se odehrál v maledivských vodách, kde potápěč snímal podmořský život. Krátce po spuštění kamery připlul žralok, kterého zařízení zaujalo natolik, že ho vzal do tlamy.

Žralok spolknul kameru potápěče, ta vše natočila | Video: Reuters

Jak uvádí Daily Mail, žralok kameru po několika vteřinách vyplivl a potápěč se pro ni následně vrátil. Zařízení zůstalo nepoškozené a jeho obsah se rychle rozšířil po sociálních sítích i zpravodajských webech.

 
Magazín.Aktuálně.cz Obsah žralok zvíře potápěč potápění lifestyle natáčení kamera video Maledivy tlama zuby sliznice predátor

