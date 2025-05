Žralok, který do hlubin stáhl miliony lidí. Muž obeplaval ostrov, kde vznikly Čelisti

Pětapadesátiletý britsko-jihoafrický vytrvalostní sportovec Lewis Pugh jako první člověk obeplaval ostrov Martha's Vineyard v americkém státě Massachusetts, kde se natáčel film Čelisti. Chtěl tak upozornit na potřebu ochrany žraloků. Pugh trasu dlouhou 97 kilometrů uplaval za 12 dní v době, kdy se blíží padesátileté výročí uvedení filmového hitu, který podle něj přispěl k mylnému vnímání žraloků.

Pugh od 15. května plaval několik hodin denně ve vodě o teplotě osm stupňů Celsia. V pondělí plavec, otužilec a aktivista dorazil do cíle a vylezl z moře u majáku v přístavu Edgartown poblíž místa, kde se Čelisti natáčely. Slavný film vypráví příběh o fiktivním lidožravém žraloku bílém, který terorizuje turistickou destinaci v Nové Anglii.

"Proti žralokům bojujeme už 50 let. Nyní je čas, abychom se s nimi usmířili," prohlásil Pugh poté, co plavbu završil. Uvedl, že to byl jeden z jeho nejtěžších vytrvalostních výkonů za téměř 40 let plavecké kariéry. V minulosti se Pugh stal prvním sportovcem, který přeplaval severní pól a podnikl dálkové plavání ve všech světových oceánech.

Lidé zabijí zhruba 100 milionů žraloků ročně

"Byla to opravdu dlouhá cesta - 12 dní, studená voda, neustálý vítr, vlny, a taky jsem pořád myslel na to, co může být pode mnou," sdělil muž. Pugh, který byl jmenován patronem oceánů OSN a často plave za účelem zvýšení povědomí o ekologických problémech, uvedl, že žádné plavání není bez rizika a že je třeba přijmout drastická opatření, aby se jeho poselství dostalo na veřejnost.

Podle Amerického sdružení pro rozvoj vědy (AAAS) je každý den na světě zabito přibližně 274 tisíc žraloků, což je téměř 100 milionů ročně. Pugh v pondělí zabíjení žraloků nazval ekocidou. "Myslím, že ochrana žraloků je nejdůležitější částí skládačky, kterou je ochrana oceánů," prohlásil plavec.

Sportovec podnikl plavbu v době, kdy byl poprvé v této sezóně potvrzen výskyt žraloka bílého u nedaleké habho ostrova Nantucket, zaznamenaný Akváriem Nové Anglie. Z preventivních důvodů doprovázel Pugha při plavání bezpečnostní tým na člunu a kajaku s takzvaným štítem proti žralokům, zařízením, které ve vodě vytváří elektrické pole o nízké intenzitě a odhání žraloky, aniž by jim ublížilo.

Čelisti byly uvedeny do kin v létě roku 1975. Snímek natočený podle knižní předlohy zaznamenal rekordní úspěch. Režisér Steven Spielberg i autor knihy Peter Benchley vyjádřili lítost nad tím, že se mnozí diváci po po uvedení filmu začali žraloků tolik bát. Oba později přispěli k úsilí o jejich ochranu.