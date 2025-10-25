Magazín

Zpožděné vlaky při střídání času? Prostě to musí dojet, říká Vietnamec na kolejích

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 4 hodinami
„Změna času je podle mého názoru velký přežitek z dob minulých,“ říká s úsměvem vlakvedoucí Phan Anh Tran, kterého fanoušci železnice znají z Instagramu pod přezdívkou Večerka na kolejích. „Noční dálkové vlaky mohou najednou získat hodinu zpoždění, když se čas posouvá dopředu. Když se naopak posouvá zpět, vlaky vyčkají ve stanici do svého odjezdu,“ popisuje Tran průběh střídání času na dráze.
Phan Anh Tran je pravděpodobně prvním vietnamským průvodčím v Česku. Cestující se ho někdy nezdráhají zeptat, "co je zač".
Phan Anh Tran je pravděpodobně prvním vietnamským průvodčím v Česku. Cestující se ho někdy nezdráhají zeptat, "co je zač". | Foto: České dráhy

Právě v noci ze soboty na neděli 25. na 26. října se tahle organizační lapálie znovu odehraje - tentokrát na desítce nočních dálkových spojů Českých drah a jejich zahraničních partnerů. Ve tři hodiny ráno se ručičky vrátí o hodinu zpět a zatímco většina lidí bude spát o něco déle, železnice se na chvíli zastaví, aby počkala na nový čas.

Z pohledu cestujících jde o drobnost. Z pohledu těch, kteří na železnici pracují, ale změna času znamená noční směnu s lehce rozhozeným rytmem. "Když se čas prodlužuje, lidé dostanou o hodinu spánku navíc," popisuje Phan Anh Tran. "Když se ale naopak na jaře zkracuje, mají o hodinu míň. I to může rozhodit biorytmus."

Podle něj jde o drobný, ale symbolický zásah do rutiny, kterou má železnice jinak na minuty přesně rozvrženou. "Každopádně vždycky, když probíhá změna času, železnici to ovlivňuje. Za ta léta už jsme se to ale naučili brát jako běžnou součást provozu. Když se čas zkracuje, noční vlaky mají najednou hodinu zpoždění," popisuje mladík. A řešení? "Prostě to musí dojet," dodává s nadhledem.

Ostře sledovaný vlakvedoucí

Phan Anh Tran je na české železnici výjimkou - pravděpodobně jediný vlakvedoucí vietnamského původu, který si svou přítomností na sociálních sítích získal fanoušky napříč profesemi. Na svém profilu Večerka na kolejích mluví o práci s nadhledem, často si ze sebe dělá legraci, někdy až hraničící s černým humorem - rád o sobě například mluví jako o "zkrachovalém večerkáři".

"Během dospívání se ve mně vytvořil smysl pro humor jako štít proti rasistickým narážkám a hloupým vtipům," popsal v minulosti pro Aktuálně.cz. "Kolikrát sdílím opravdu drsné vtipy na svou osobu, ale chci tím ukázat, že by si lidé neměli nic dělat z toho, co o nich říkají ostatní."

I mimo koleje na něj občas dopadnou stereotypy. "Byl jsem na nákupu ve vietnamské večerce a jedna paní si myslela, že je moje," vyprávěl. "Říkala mi: Vy to musíte mít těžké, jak jsou teď drahé energie. Usmál jsem se a vysvětlil, že pracuju na železnici."

Stejně jako Tran se zvládá popasovat s absurditami každodenního života, i dráhy tu svoji - noční přechod mezi letním a tzv. "zimním" časem - mají docela zmáknutou. Aby bylo všechno v pořádku, zajišťují dispečeři přesné přestupy, kontrolu vozů i koordinaci se zahraničními dopravci.

České dráhy vysvětlují, že pokud by noční spoje nezůstaly stát, jely by po změně času ve zbytku trasy o hodinu dříve. Proto musí noční expresy vyčkávat ve stanicích napříč republikou i v sousedních zemích.

Například vlak EN 406 Chopin z Mnichova do Varšavy se na hodinu zastaví v Ostravě, jeho protějšek ve směru z Varšavy do Mnichova bude čekat v Břeclavi. V Pardubicích vyčká nightjet 456 z Grazu do Berlína, v Brně zase jeho zrcadlový spoj nightjet 457 z Berlína do Grazu. Podobně se budou srovnávat i Slovakia, Canopus nebo Baltic express. Regionálních vlaků se změna nedotkne - v době posunu žádné nejedou. "Ranní vlaky pak vyjedou už podle středoevropského času," uvádí České dráhy v tiskové zprávě.

🕒 Víte, že...

Aktuální polohu nočních vlaků můžete sledovat v aplikaci Můj vlak, na webu www.cd.cz/vlak nebo na infolince ČD 221 111 122.

Ve stanicích Břeclav a Bohumín se během noci přepojí skupiny přímých vozů mezi všemi nočními vlaky, aby zůstala zachována všechna plánovaná spojení. Symbolicky celou noc uzavírá půlnoční vlak IC 579 Brněnský drak, který vyjede z Prahy ještě podle letního času a do Brna dorazí ve 2:43 - stále podle starého času.

Pro většinu cestujících půjde jen o nenápadný detail v kalendáři. Pro lidi z dráhy o noc, kdy čas na chvíli ztratí svůj směr. A pro věčně dobře naladěného Phan Anh Trana? Jen o další příležitost k úsměvu a možná i k vtipu na Instagram.

Změna času v praxi

Kromě desítky nočních dálkových vlaků Českých drah, které uprostřed noci vyčkají ve stanicích na odjezd podle nového času, se přechod na standardní středoevropský čas (SEČ) dotkne i vlaků soukromých železničních dopravců. Cestující se po cestě zdrží ve třech vlacích Leo Expressu a čtyřech vlacích RegioJetu. Stejným způsobem to dopadne i na dálkové autobusy.

Původně se letní čas zavedl kvůli úsporám energie, které jsou ale nyní zanedbatelné. Povinné střídání času mělo podle plánu Evropské komise skončit v celé Evropské unii v roce 2022. Členské státy se ale nedohodly, který bude platit trvale. Také mezi lidmi podle průzkumů na střídání času nepanuje shoda. Při volbě celoročního času by byl podle odborníků pro člověka příznivější pásmový čas, který platí v zimě. Proti změně času teď nejsilněji vystupuje Španělsko, které chce v evropských institucích prosadit jeho konec.

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v době energetické krize na konci 70. let.

 
Mohlo by vás zajímat

Nový způsob, jak učit děti: panenka, která pomáhá asistentům otevírat emoce

Nový způsob, jak učit děti: panenka, která pomáhá asistentům otevírat emoce

Po čem ženy touží? Trend v randění se mění, kdo boduje, vás možná překvapí

Po čem ženy touží? Trend v randění se mění, kdo boduje, vás možná překvapí

Co jste o Mariánských Lázních možná nevěděli? Královská stopa i plynové injekce

Co jste o Mariánských Lázních možná nevěděli? Královská stopa i plynové injekce
Přehled

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle vlak České dráhy Cestování změna času

Právě se děje

před 17 minutami
Známý sparťan znovu v průšvihu. Babicu po zápase v Rijece zadržela policie

Známý sparťan znovu v průšvihu. Babicu po zápase v Rijece zadržela policie

Známý kuchař a sparťanský fanoušek Jiří Babica zažil v Rijece dramatický den, po zápase ho zadržela chorvatská policie.
před 23 minutami

Japonský turista zemřel po pádu z římského Pantheonu, možná kvůli selfie

V Římě v pátek večer zemřel japonský turista poté, co spadl z Pantheonu, jednoho z nejstarších římských chrámů. Informovala o tom agentura ANSA. Podle ní muž, kterému bylo asi 70 let, spadl z výšky…
Přečíst zprávu
před 24 minutami
"Narazí na masivní odpor." Rakousko ve varu kvůli hraničním kontrolám

"Narazí na masivní odpor." Rakousko ve varu kvůli hraničním kontrolám

Strany rakouské vládní koalice diskutují o hraničních kontrolách, které by v příštím roce alpská republika možná už nemusela prodloužit.
Aktualizováno před 43 minutami
Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde udeří a kde bude sněžit

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde udeří a kde bude sněžit

Chladnější, větrné a na srážky bohaté počasí přetrvá i na začátku příštího týdne. Na horách silný vítr bude doprovázen i sněhovými srážkami.
před 45 minutami

Šumava má za sebou první výraznější sněžení letošního podzimu

Na Šumavě do sobotního rána sněžilo, na některých místech zůstala ležet dvoucentimetrová vrstva sněhu. Je to první výraznější sněžení letošního podzimu na Šumavě, řekl Tadeáš Gregor z…
Přečíst zprávu
před 46 minutami
Nový způsob, jak učit děti: panenka, která pomáhá asistentům otevírat emoce

Nový způsob, jak učit děti: panenka, která pomáhá asistentům otevírat emoce

Asistenti pedagogů často stojí v první linii dětských nálad, konfliktů a nesmělých proseb o pomoc. Polidštěná panenka Person Dolly jim dodá důvěru.
Aktualizováno před 1 hodinou

Neštěstí v Českých Budějovicích. Vlak srazil člověka, který nejspíš spáchal sebevraždu

V Českých Budějovicích v sobotu ráno srazil vlak člověka, který zemřel. Nehoda se stala na železničním přejezdu, informovala mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. České dráhy kvůli nehodě na víc než…
Přečíst zprávu
Další zprávy