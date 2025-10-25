Zpožděné vlaky při střídání času? Prostě to musí dojet, říká Vietnamec na kolejích

Právě v noci ze soboty na neděli 25. na 26. října se tahle organizační lapálie znovu odehraje - tentokrát na desítce nočních dálkových spojů Českých drah a jejich zahraničních partnerů. Ve tři hodiny ráno se ručičky vrátí o hodinu zpět a zatímco většina lidí bude spát o něco déle, železnice se na chvíli zastaví, aby počkala na nový čas.
Z pohledu cestujících jde o drobnost. Z pohledu těch, kteří na železnici pracují, ale změna času znamená noční směnu s lehce rozhozeným rytmem. "Když se čas prodlužuje, lidé dostanou o hodinu spánku navíc," popisuje Phan Anh Tran. "Když se ale naopak na jaře zkracuje, mají o hodinu míň. I to může rozhodit biorytmus."
Podle něj jde o drobný, ale symbolický zásah do rutiny, kterou má železnice jinak na minuty přesně rozvrženou. "Každopádně vždycky, když probíhá změna času, železnici to ovlivňuje. Za ta léta už jsme se to ale naučili brát jako běžnou součást provozu. Když se čas zkracuje, noční vlaky mají najednou hodinu zpoždění," popisuje mladík. A řešení? "Prostě to musí dojet," dodává s nadhledem.
Ostře sledovaný vlakvedoucí
Phan Anh Tran je na české železnici výjimkou - pravděpodobně jediný vlakvedoucí vietnamského původu, který si svou přítomností na sociálních sítích získal fanoušky napříč profesemi. Na svém profilu Večerka na kolejích mluví o práci s nadhledem, často si ze sebe dělá legraci, někdy až hraničící s černým humorem - rád o sobě například mluví jako o "zkrachovalém večerkáři".
"Během dospívání se ve mně vytvořil smysl pro humor jako štít proti rasistickým narážkám a hloupým vtipům," popsal v minulosti pro Aktuálně.cz. "Kolikrát sdílím opravdu drsné vtipy na svou osobu, ale chci tím ukázat, že by si lidé neměli nic dělat z toho, co o nich říkají ostatní."
I mimo koleje na něj občas dopadnou stereotypy. "Byl jsem na nákupu ve vietnamské večerce a jedna paní si myslela, že je moje," vyprávěl. "Říkala mi: Vy to musíte mít těžké, jak jsou teď drahé energie. Usmál jsem se a vysvětlil, že pracuju na železnici."
Stejně jako Tran se zvládá popasovat s absurditami každodenního života, i dráhy tu svoji - noční přechod mezi letním a tzv. "zimním" časem - mají docela zmáknutou. Aby bylo všechno v pořádku, zajišťují dispečeři přesné přestupy, kontrolu vozů i koordinaci se zahraničními dopravci.
České dráhy vysvětlují, že pokud by noční spoje nezůstaly stát, jely by po změně času ve zbytku trasy o hodinu dříve. Proto musí noční expresy vyčkávat ve stanicích napříč republikou i v sousedních zemích.
Například vlak EN 406 Chopin z Mnichova do Varšavy se na hodinu zastaví v Ostravě, jeho protějšek ve směru z Varšavy do Mnichova bude čekat v Břeclavi. V Pardubicích vyčká nightjet 456 z Grazu do Berlína, v Brně zase jeho zrcadlový spoj nightjet 457 z Berlína do Grazu. Podobně se budou srovnávat i Slovakia, Canopus nebo Baltic express. Regionálních vlaků se změna nedotkne - v době posunu žádné nejedou. "Ranní vlaky pak vyjedou už podle středoevropského času," uvádí České dráhy v tiskové zprávě.
🕒 Víte, že...
Aktuální polohu nočních vlaků můžete sledovat v aplikaci Můj vlak, na webu www.cd.cz/vlak nebo na infolince ČD 221 111 122.
Ve stanicích Břeclav a Bohumín se během noci přepojí skupiny přímých vozů mezi všemi nočními vlaky, aby zůstala zachována všechna plánovaná spojení. Symbolicky celou noc uzavírá půlnoční vlak IC 579 Brněnský drak, který vyjede z Prahy ještě podle letního času a do Brna dorazí ve 2:43 - stále podle starého času.
Pro většinu cestujících půjde jen o nenápadný detail v kalendáři. Pro lidi z dráhy o noc, kdy čas na chvíli ztratí svůj směr. A pro věčně dobře naladěného Phan Anh Trana? Jen o další příležitost k úsměvu a možná i k vtipu na Instagram.
Změna času v praxi
Kromě desítky nočních dálkových vlaků Českých drah, které uprostřed noci vyčkají ve stanicích na odjezd podle nového času, se přechod na standardní středoevropský čas (SEČ) dotkne i vlaků soukromých železničních dopravců. Cestující se po cestě zdrží ve třech vlacích Leo Expressu a čtyřech vlacích RegioJetu. Stejným způsobem to dopadne i na dálkové autobusy.
Původně se letní čas zavedl kvůli úsporám energie, které jsou ale nyní zanedbatelné. Povinné střídání času mělo podle plánu Evropské komise skončit v celé Evropské unii v roce 2022. Členské státy se ale nedohodly, který bude platit trvale. Také mezi lidmi podle průzkumů na střídání času nepanuje shoda. Při volbě celoročního času by byl podle odborníků pro člověka příznivější pásmový čas, který platí v zimě. Proti změně času teď nejsilněji vystupuje Španělsko, které chce v evropských institucích prosadit jeho konec.
Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v době energetické krize na konci 70. let.