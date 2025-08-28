Zpomalili záběry a nevěřili vlastním očím. Tohle na Yankee stadionu ještě nezažili

Večer měl být ve znamení dalšího souboje mezi New York Yankees a Boston Red Sox - dvěma legendárními týmy z nejvyšší profesionální baseballové ligy ve Spojených státech, Major League Baseball (MLB), kterou už přes sto let sledují miliony diváků, v hledišti i u televizních obrazovek. Jenže tentokrát jim ukradl show někdo úplně jiný.
Přerušení zápasu, které nikdo nečekal
Během dohrávky čtvrté směny se na hřišti zničehonic objevila veverka. Nejprve nenápadně přeběhla vnitřní pole, pak svižně doběhla až k nadhazovači Yankees Maxu Friedovi. Jako by věděla, že nadhazovací meta, respektive nadhazovací kopec je místem, kde neunikne pozornosti diváků ani televizních kamer.
Rozhodčí okamžitě přerušili hru. Hráči zůstali stát na svých pozicích, fanoušci v ochozech začali nadšeně jásat. Pár vteřin vládlo zmatené ticho, než tribuny vybuchly smíchem.
Očividně zaskočený byl hlavně Jhostynxon Garcia, nováček Red Sox, který právě stál na pálce, když mu veverka drze přeběhla přes nohu. "Můj první zápas v MLB a stane se tohle. Neuvěřitelné," komentoval pro média se smíchem Garcia. Hitem na sociálních sítích se stala reakce prvního metaře Yankees Bena Rice, který veverce uhnul z cesty.
Zvířecí narušitelka (nebo narušitel?) se chvíli rozhlížela, zřejmě spokojená s pozorností, a poté svižně odběhla k plotu za lavičkou hostujícího týmu. Po pár marných pokusech chytit ji do síťky nechali pořadatelé situaci být - veverka zmizela v útrobách stadionu, zápas mohl pokračovat.
#YankeeSquirrel
Veverka si získala pozornost nejen stadionu; videa okamžitě zaplavila sociální sítě, zrodil se hashtag #YankeeSquirrel a fanoušci začali v komentářích navrhovat, že by si veverka zasloužila vlastní dres. Dřív ale přišla vlastní baseballová kartička.
Sportovní značka Topps, známá sběratelskými kartami hráčů MLB, reagovala bleskově. V rámci své edice "Topps Now" vydala limitovanou kartičku s fotkou veverky na hřišti. Zápas byl v pátek, kartička za 8,99 dolaru vyšla v sobotu a v pondělí už byla vyprodaná.
A závěr? Yankees prohráli 1:0, ale veverka zvítězila na celé čáře. Ve sportovní kronice tohoto duelu už navždy zůstane zapsáno jméno, které se neobjeví v žádné tabulce: anonymní veverka z Bronxu, která zažila svůj hvězdný debut. Bez pálky. Bez dresu. A přesto nezapomenutelný.