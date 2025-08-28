Magazín

Zpomalili záběry a nevěřili vlastním očím. Tohle na Yankee stadionu ještě nezažili

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
včera
Na první pohled běžný večer. Baseballový stadion Yankee Stadium v New Yorku. Zápas mezi New York Yankees a Boston Red Sox, plné tribuny diváků s pivem a hot dogy v ruce, napětí ve vzduchu. Jenže pak se na hřišti objevil někdo, kdo tam rozhodně nepatřil – malé, hbité tělo a ocas jako smeták. Přerušil hru, pobavil tisíce lidí… a stal se legendou.
Baseballový zápas se proměnil v nečekané představení. Hru ovládla veverka. Screen z videa MBL.
Baseballový zápas se proměnil v nečekané představení. Hru ovládla veverka. Screen z videa MBL. | Foto: MBL screen video

Večer měl být ve znamení dalšího souboje mezi New York Yankees a Boston Red Sox - dvěma legendárními týmy z nejvyšší profesionální baseballové ligy ve Spojených státech, Major League Baseball (MLB), kterou už přes sto let sledují miliony diváků, v hledišti i u televizních obrazovek. Jenže tentokrát jim ukradl show někdo úplně jiný.

Přerušení zápasu, které nikdo nečekal

Během dohrávky čtvrté směny se na hřišti zničehonic objevila veverka. Nejprve nenápadně přeběhla vnitřní pole, pak svižně doběhla až k nadhazovači Yankees Maxu Friedovi. Jako by věděla, že nadhazovací meta, respektive nadhazovací kopec je místem, kde neunikne pozornosti diváků ani televizních kamer.

Video: MLB

Rozhodčí okamžitě přerušili hru. Hráči zůstali stát na svých pozicích, fanoušci v ochozech začali nadšeně jásat. Pár vteřin vládlo zmatené ticho, než tribuny vybuchly smíchem.

Očividně zaskočený byl hlavně Jhostynxon Garcia, nováček Red Sox, který právě stál na pálce, když mu veverka drze přeběhla přes nohu. "Můj první zápas v MLB a stane se tohle. Neuvěřitelné," komentoval pro média se smíchem Garcia. Hitem na sociálních sítích se stala reakce prvního metaře Yankees Bena Rice, který veverce uhnul z cesty.

Zvířecí narušitelka (nebo narušitel?) se chvíli rozhlížela, zřejmě spokojená s pozorností, a poté svižně odběhla k plotu za lavičkou hostujícího týmu. Po pár marných pokusech chytit ji do síťky nechali pořadatelé situaci být - veverka zmizela v útrobách stadionu, zápas mohl pokračovat.

#YankeeSquirrel

Veverka si získala pozornost nejen stadionu; videa okamžitě zaplavila sociální sítě, zrodil se hashtag #YankeeSquirrel a fanoušci začali v komentářích navrhovat, že by si veverka zasloužila vlastní dres. Dřív ale přišla vlastní baseballová kartička.

Sportovní značka Topps, známá sběratelskými kartami hráčů MLB, reagovala bleskově. V rámci své edice "Topps Now" vydala limitovanou kartičku s fotkou veverky na hřišti. Zápas byl v pátek, kartička za 8,99 dolaru vyšla v sobotu a v pondělí už byla vyprodaná.

A závěr? Yankees prohráli 1:0, ale veverka zvítězila na celé čáře. Ve sportovní kronice tohoto duelu už navždy zůstane zapsáno jméno, které se neobjeví v žádné tabulce: anonymní veverka z Bronxu, která zažila svůj hvězdný debut. Bez pálky. Bez dresu. A přesto nezapomenutelný.

Zdroj: https://www.upi.com/ a https://www.boston.com/

 
Mohlo by vás zajímat

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Leukemie se mu čtyřikrát vrátila. Nad vodou ho drží chůze

Leukemie se mu čtyřikrát vrátila. Nad vodou ho drží chůze

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle zajímavosti legrace veverka zápas stadion baseball Yankees yankees stadium Boston Red Sox MLB (Major League Baseball) Amerika USA New York rozhodčí sběratel

Právě se děje

před 1 minutou

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno před 2 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 18 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 30 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 56 minutami
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy