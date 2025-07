"Žižkov není šiškov ani popelníček" končí. Trojku teď ovládá výkalový superhrdina

Už v červnu se na chodnících Prahy 3 začal objevovat tajemný nápis "Exkreman tě vidí, kdo nesbírá, ať se stydí", doplněný záhadným logem EE. Někteří obyvatelé si zprvu mysleli, že jde o vtipný výtvor místní mládeže.

Městská část Praha 3 spustila další kampaň, která se soustřeďuje na zlepšení soužití mezi obyvateli a majiteli psů v městském prostředí. Čistota ulic je na hustě osídleném Žižkově zásadní, a právě ohleduplné chování pejskařů hraje klíčovou roli.

"Pejskařů si všímám i ve volném čase a vidím, že 99 procent z nich nosí pytlíky s sebou v kapse a poctivě sbírá. To před pěti lety zvykem rozhodně nebylo a ukazuje to, že podobné kampaně mají smysl. Mám radost, že letos pokračujeme originální formou, a věřím, že Exkreman bude mít patřičný ohlas," říká starosta Michal Vronský.

Seznamte se Exkremanem, výkalovým superhrdinou

V nové kampani propojuje městská část osvětovou činnost s netypickým komiksovým superhrdinou, který má za úkol chránit veřejný prostor před psími exkrementy. Exkreman, flekatý superhrdina, který neúnavně bojuje za čistší trojku, poukazuje na smysluplnost úklidu psích hromádek.

Za vznikem postavy stojí filmař František Loukota, zatímco návrh kostýmu vytvořila výtvarnice Olivia Dorůžková. Netradiční superhrdina se bude objevovat v různých komunikačních kanálech hlavně během léta a radnice plánuje jeho návrat i příští rok. Praha 3 se dlouhodobě věnuje zlepšování soužití lidí a psů - v minulosti spustila například kampaň Žižkov není šiškov nebo soutěž Psí miss. Starosta Michal Vronský se navíc obrátil na magistrát s výzvou, aby byla zpřesněna vyhláška upravující volný pohyb psů. Podle něj je její aktuální podoba obtížně vymahatelná a často ztěžuje postihování přestupků.

Na území Prahy 3 je rozmístěno 330 stojanů se sáčky, ze kterých si pejskaři loni vyzvedli více než 2,5 milionu kusů. Úklid veřejného prostoru zajišťuje také společnost Čistá Trojka, která plánuje motiv Exkremana do svých aktivit dále zapojit.

A co na to Žižkované?

"Mně to smysl dává. Exkreman mě fakt pobavil, ale vždycky mi to připomene, že pytlík do kapsy prostě patří," přiznává Petra. "Ze začátku jsem si myslel, že je to nějakej pubertální vtip, ale když jsem zjistil, že za tím stojí městská část, musím říct klobouk dolů. Originální a trefné," doplňuje manžel Karel. "Žižkov má styl! Líbí se mi, že se komunikuje s nadsázkou a přitom jde o vážné téma. Ať Exkreman hlídá dál," usmívá se mladá Lucie.

Jak už to ale bývá, ne všichni jsou ze změn nadšení. "Jo, super, máme superhrdinu na bobky, ale díry v chodníku tu dál nikdo neřeší. Exkreman by mohl vzít do ruky lopatu," pohoršuje se nad stavem chodníku u Vozovny Žižkov Milan. "Na nápisy Žižkov není Šiškov ani popelníček jsem byla zvyklá, měly styl a vtip. Tahle zkratka EE mi nic neříká, působí divně a nelíbí se mi. Klidně bych vrátila ten starý slogan," říká paní Jitka, která na Žižkově žije přes dvacet let.

Zdroj: radniční noviny městské čísti Praha 3