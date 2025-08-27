Příběh, který šokoval Čechy i Ameriku. Jak zmizení pětileté dívky změnilo město

Na jaře roku 1911 se Chicagem šířila úzkost, solidarita i napětí - zmizela pětiletá Elsie Paroubek, dcera českých přistěhovalců.
Bylo 8. dubna, když se vydala na cestu ke své tetě, ke které bohužel nikdy nedorazila. Zpráva o pohřešované holčičce se bleskově rozšířila - do pátrání se zapojili policisté, dobrovolníci, i děti ze škol. Chicago na chvíli přestalo být městem jednotlivců - stal se z něj organismus, který žil jedním příběhem. Podezření začalo padat na kočovné Romy, italské pouliční hudebníky, bezdomovce - předsudky dostaly zelenou.
Tragický zlom nastal 9. května, když v odvodňovacím kanálu nalezli tělo dítěte. Byla to Elsie - a naděje se definitivně rozplynula. Chicago truchlilo, a ani pitva nepřinesla klid. V Elsieiných plicích lékaři nenašli vodu, mluvilo se o udušení. Přesto byl vyřčen opatrný závěr: příčina smrti neznámá. Vyšetřování uvízlo ve slepých uličkách a vraha se nikdy nepodařilo najít.
Elsiin příběh se znovu dostal do povědomí veřejnosti v díle Henryho Dargera. Právě tato holčička se mu stala inspirací pro postavu hrdinky v jeho tisíce stran dlouhém eposu.
Na snímku: Archivní portrét Elsie Paroubek. Fotografie je uváděna jako jediný dochovaný snímek, často reprodukovaný v souvislosti s případem a jeho odrazem v díle Henryho Dargera.