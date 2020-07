Ženy v tramvaji na Sibiři zbily opilce, jenž napadl průvodčí. Video je hitem

Popularitu na ruských sociálních sítích si získalo video zachycující incident v tramvaji v Novokuzněcku na jihozápadě Sibiře, kde opilec vztáhl ruku na průvodčí. Ale se zlou se potázal: dívka odpověděla sérií úderů a pak jí přispěchaly na pomoc razantní dámy z řad cestujících.

Pod záběry se podle ruských médií rozpoutala více než živá diskuse, ve které nechybějí obecné soudy ("nejtěžší je práce s lidmi"), specifické postřehy ("průvodčí je nějaká nervózní"), slova obdivu ("ta mu to nandala, jak se patří"), rady ("za trest bude pět let pracovat jako průvodčí") či výstrahy ("žen se ani nedotkni - ne proto, že jsou křehké, ale protože je to smrtelně nebezpečné").

Příběh má ale pokračování: původce incidentu, který uprchl před rozlíceným osazenstvem tramvaje, zadržela podle serveru Life.ru policie. Tu o dopadení násilníka požádala průvodčí s pohmožděným hrudníkem po úderu, kterým opilec odpověděl na její upozornění, že v takovém stavu by neměl cestovat veřejnou dopravou.

Násilníkem se podle serveru ukázal být 24letý obyvatel města, který již má záznam v rejstříku za majetkovou trestnou činnost. O vině a trestu se rozhodne po vyšetření mladého muže na psychiatrii.

Novokuzněck s více než půl milionem obyvatel se dosud zapsal do dějin svatbou autora Zločinu a trestu Fjodora Michajloviče Dostojevského, jakož i hutěmi vybudovanými v éře komunistického diktátora Josifa Stalina, kdy město bylo přejmenováno na Stalinsk.