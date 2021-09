Britky se na na truc provdaly za 74 stromů. Vadí jim, že je radnice chce pokácet

Bývalý prezident Václav Klaus by mohl být z Ústřední vojenské nemocnice propuštěn koncem týdne. Víkend by tak už mohl strávit doma, sdělil ve středu jeho mluvčí Petr Macinka. Klaus byl o víkendu ve střešovické nemocnici kvůli problémům s tlakem a znovu se do ní vrátil v úterý. Ve stejném zdravotnickém zařízení se léčí i současná hlava státu Miloš Zeman.

Podle deníku Právo strávil Klaus o víkendu v nemocnici dvě noci a v pondělí ho lékaři propustili domů. V úterý ráno však Klause do nemocnice přivezla služebním autem ochranná služba.