Zemřel sběratel, který v USA spustil hon za truhlou plnou zlata. Bylo mu 90 let

Americký sběratel a obchodník se starožitnostmi Forrest Fenn, který se proslavil tím, že spustil honbu za pokladem ve Skalistých horách, kde ukryl truhlu plnou zlata a dalších cenností, zemřel. Bylo mu 90 let.

Fenn podle policie zemřel z přirozených příčin ve svém domě v Sante Fe v Novém Mexiku.

V červnu Fenn oznámil, že jeho poklad ve Wyomingu objevil neznámý šťastlivec. Truhlu ve Skalistých horách sběratel schoval před více než deseti lety. Ukrytí pokladu bylo pro něj způsobem, jak inspirovat lidi k prozkoumání přírody; chtěl tak zároveň dát naději těm, které zasáhla ekonomická krize.

Nápovědy o tom, kde se poklad nachází, byly obsaženy v básni o 24 verších ve Fennově autobiografii The Thrill of the Chase (Vzrušení z honu). Podle Fenna truhla s pokladem o váze 18 kilogramů obsahovala zlato, rubíny, smaragdy, diamanty, vzácné mince, čínské podobizny z nefritu a předkolumbovské sošky. Hodnota pokladu podle odhadů převyšovala milion dolarů.

Poklad se v průběhu let podle Fenna vydalo hledat asi 350 tisíc lidí z celého světa. Někteří dokonce podali výpověď v zaměstnání a zasvětili honbě za truhlou svůj život, několik lidí přitom ovšem tragicky zahynulo.

Policie Fenna opakovaně požádala, aby hon ukončil, jelikož se lidé při pátrání po pokladu dostávali do nebezpečných situací. Sběratel to ale odmítl s tím, že by to nebylo fér k lidem, kteří na pátrání vynaložili svůj čas a peníze. Pokusil se však zúžit okruh pátrání, když řekl, že se poklad nenachází na nebezpečném místě, ale není ani tam, kam by sám došel starý muž. Nápovědu však přesto mnoho lidí ignorovalo.

Po nalezení pokladu měl Fenn smíšené pocity a vyjádřil mírnou lítost z toho, že hon skončil. "Blahopřeji tisícům těch, kteří se na pátrání podíleli, a doufám, že budou nadále přitahováni příslibem dalších objevů," uvedl tehdy Fenn na svém webu.

Fenn vyrostl v Temple v Texasu a jeho otec byl školní ředitel. Jeho rodina trávila letní prázdniny v Yellowstonském národním parku, kde se svým bratrem zažíval mnohá dobrodružství. Téměř dvacet let byl Fenn v americkém letectvu a za války ve Vietnamu byl bojovým pilotem, za což se mu dostalo uznání. Po návratu do Texasu se spolu s manželkou a dcerami odstěhoval do Sante Fe, kde se stal jedním z nejúspěšnějších galeristů. Rád se bavil a i po svých 80. narozeninách pravidelně pořádal večírky.