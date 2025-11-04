Magazín

Země v přímém přenosu. Nový kanál Space Live ukazuje planetu z oběžné dráhy ve 4K

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 5 hodinami
Východy Slunce, světla nočních měst i polární záře – to vše můžete nově sledovat naživo přímo z oběžné dráhy a přitom z pohodlí domova. Kanál Space Live, který vznikl ve spolupráci britské společnosti Sen a ITV Studios, přináší dechberoucí 4K záběry Země z Mezinárodní vesmírné stanice. Umožňuje tak každému vidět naši planetu očima astronautů.
Vidět Zemi tak, jak ji vidí astronauti. To vám umožní nový streamovací kanál Space Live, který vznikl ve spolupráci společnosti SEN a ITV Studios.
Vidět Zemi tak, jak ji vidí astronauti. To vám umožní nový streamovací kanál Space Live, který vznikl ve spolupráci společnosti SEN a ITV Studios. | Foto: Shutterstock

Projekt Space Live doplňuje oficiální NASA HD Earth View, který už několik let vysílá záběry z externích kamer Mezinárodní vesmírné stanice kroužící ve výšce zhruba 425 kilometrů. Zatímco ale přenos NASA nabízí pohledy v HD kvalitě, systém SpaceTV-1 poskytuje 4K rozlišení a ukazuje Zemi z filmové perspektivy. Vše je navíc podbarveno soundtrackem uklidňující, neustále se opakující hudby. 

Video: Sen

První živý přenos z vesmíru v rozlišení 4K

Kamerový systém SpaceTV-1 umožňuje pohled z různých perspektiv. Jedna kamera s širokoúhlým panoramatickým objektivem nabízí pohled na zemský horizont, druhá se dívá přímo dolů na Zemi a natáčí scénu o rozměrech přibližně 240 × 180 kilometrů a třetí kamera se zaměřuje na dopředu směřující dokovací port modulu Harmony vesmírné stanice.

"Naše kamery dávají milionům lidí možnost vidět Zemi přesně tak, jak ji vidí astronauti," uvedl zakladatel společnosti Sen Charles Black. "Jsme nadšeni, že se s vámi můžeme podělit o tyto úžasné živé pohledy na Zemi v rozlišení 4K. Tato mise je skutečně pro celé lidstvo a doufáme, že náš živý přenos bude cennou aplikací, která poskytne všem informace v reálném čase, a že lidi inspiruje."

Společnost Sen již má na oběžné dráze vlastní satelit ETV-A1 a pracuje na vypuštění dalších videokamer do vesmíru, aby v roce 2026 a později zvýšila objem živého vysílání.

Související

Nová základna na Měsíci? Do roku 2035 by tam mohla vzniknout rovnou celá vesnice

Vesnice na Měsíci NASA

Laboratoř i okno do vesmíru

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) je výsledkem spolupráce 15 zemí, včetně USA, Kanady, Japonska a evropských partnerů. Její stavba probíhala mezi lety 1984 až 1993. Na ISS už pracovalo víc než 280 astronautů z 26 zemí. První expedice sem dorazila 2. listopadu 2000, od té doby je tady lidská posádka nepřetržitě, tedy už čtvrtstoletí. Stanice by podle NASA měla fungovat minimálně do roku 2030.

 
Mohlo by vás zajímat

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

Vyřadili z jídelníčku uzeniny a kolu. Reakce lidského mozku překvapila i odborníky

Vyřadili z jídelníčku uzeniny a kolu. Reakce lidského mozku překvapila i odborníky

KVÍZ: Jeden je tu navíc. Poznáte mezi literárními díly a autory záludného vetřelce?

KVÍZ: Jeden je tu navíc. Poznáte mezi literárními díly a autory záludného vetřelce?
Infografika

"Na tomhle svahu nic postavit nepůjde." Nakonec vznikla chata s výhledem na Trosky

"Na tomhle svahu nic postavit nepůjde." Nakonec vznikla chata s výhledem na Trosky
30 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah vesmír Země Mezinárodní vesmírná stanice YouTube lifestyle

Právě se děje

před 8 minutami
Zemřel muž, který rozpoutal obří dopingový skandál. Zásoboval i hvězdnou Jonesovou

Zemřel muž, který rozpoutal obří dopingový skandál. Zásoboval i hvězdnou Jonesovou

Victor Conte byl šéfem nechvalně proslulé laboratoře Balco, která vyráběla zakázané látky a dodávala je řadě sportovců.
před 13 minutami
Tohle je nový stadion Baníku. Navrhla ho firma spojená s madridským San Bernabeu

Tohle je nový stadion Baníku. Navrhla ho firma spojená s madridským San Bernabeu

Stavba stadionu pro až 20 000 sedících diváků by mohla začít v roce 2029.
před 22 minutami
Poslední hřebíček do rakve. "Auto je tikající vodíková bomba," žalují majitelé Toyotu

Poslední hřebíček do rakve. "Auto je tikající vodíková bomba," žalují majitelé Toyotu

Majitelé Toyoty Mirai žalují v Americe automobilku o miliardy dolarů. Za své auto sice platí, ale nemohou ho používat.
před 24 minutami
Američtí vědci prchají před Trumpem. Evropa “příliv mozků” ze zámoří vítá

Američtí vědci prchají před Trumpem. Evropa “příliv mozků” ze zámoří vítá

Evropa zaznamenala rekordní nárůst amerických žádostí o akademické projekty. Mnoho vědců tak prchá před agresivní politikou Donalda Trumpa.
Aktualizováno před 36 minutami
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

ŽIVĚ
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Strnadův CSG kupuje většinu v srbském vývojáři motorů pro bezpilotní prostředky

Strnadův CSG kupuje většinu v srbském vývojáři motorů pro bezpilotní prostředky

Podíl 51 procent získá AviaNera Technologies od zakladatele a dosavadního většinového vlastníka Vladimíra Jazareviče. Cenu holding CSG nezveřejnil.
před 1 hodinou
Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

Režisérka Katie Mitchellová opeře dala novou moderní podobu, děj zasadila do současnosti. Dirigovat bude Jakub Hrůša.
Další zprávy