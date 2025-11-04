Země v přímém přenosu. Nový kanál Space Live ukazuje planetu z oběžné dráhy ve 4K

Projekt Space Live doplňuje oficiální NASA HD Earth View, který už několik let vysílá záběry z externích kamer Mezinárodní vesmírné stanice kroužící ve výšce zhruba 425 kilometrů. Zatímco ale přenos NASA nabízí pohledy v HD kvalitě, systém SpaceTV-1 poskytuje 4K rozlišení a ukazuje Zemi z filmové perspektivy. Vše je navíc podbarveno soundtrackem uklidňující, neustále se opakující hudby.
První živý přenos z vesmíru v rozlišení 4K
Kamerový systém SpaceTV-1 umožňuje pohled z různých perspektiv. Jedna kamera s širokoúhlým panoramatickým objektivem nabízí pohled na zemský horizont, druhá se dívá přímo dolů na Zemi a natáčí scénu o rozměrech přibližně 240 × 180 kilometrů a třetí kamera se zaměřuje na dopředu směřující dokovací port modulu Harmony vesmírné stanice.
"Naše kamery dávají milionům lidí možnost vidět Zemi přesně tak, jak ji vidí astronauti," uvedl zakladatel společnosti Sen Charles Black. "Jsme nadšeni, že se s vámi můžeme podělit o tyto úžasné živé pohledy na Zemi v rozlišení 4K. Tato mise je skutečně pro celé lidstvo a doufáme, že náš živý přenos bude cennou aplikací, která poskytne všem informace v reálném čase, a že lidi inspiruje."
Společnost Sen již má na oběžné dráze vlastní satelit ETV-A1 a pracuje na vypuštění dalších videokamer do vesmíru, aby v roce 2026 a později zvýšila objem živého vysílání.
Laboratoř i okno do vesmíru
Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) je výsledkem spolupráce 15 zemí, včetně USA, Kanady, Japonska a evropských partnerů. Její stavba probíhala mezi lety 1984 až 1993. Na ISS už pracovalo víc než 280 astronautů z 26 zemí. První expedice sem dorazila 2. listopadu 2000, od té doby je tady lidská posádka nepřetržitě, tedy už čtvrtstoletí. Stanice by podle NASA měla fungovat minimálně do roku 2030.