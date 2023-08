Zbavte se otravného hmyzu pomocí lapačů

Bohužel, s nástupem léta však musíme všichni počítat i se zvýšeným počtem všemožného hmyzu.

Asi všichni známe ten pocit, když chceme usnout, ale komár, který se dostal do pokoje, se rozhodl překazit nám naše plány. A také všichni, kdo se bojí včel, sršňů a jiného létajícího hmyzu a brouků, už odečítají dny, kdy přijde zima a všechna tato havěť zmizí. Naštěstí však existuje několik způsobů, jak se zbavit těchto nevítaných návštěvníků bez použití škodlivých chemikálií nebo neústupných metod. Lapače hmyzu se staly výbornými a hlavně velmi oblíbenými řešeními, díky kterým se velmi efektivně těchto nezvaných hostů můžeme zbavit.

Proč si koupit lapače na hmyz?

Tak, jak jsme již vzpomínali na úvod, hmyz, jako komáři, mouchy, včely, brouci a pavouci se mohou stát velkým rušitelem našeho klidu (no a hlavně, když se jich bojíte). Štípání, bzučení a létání je samozřejmě dost neklidné. Zde je několik důvodů, proč je investice do lapačů velmi výhodná.

Ochrana před komáry a jiným hmyzem

Komáři jsou naším velkým nepřítelem. Jednak nás ruší svým bzukotem, štípou nás ale hlavně, přenášejí i různé nemoci. Někdy se stane, že ani síťky, které máme namontované na okně, nám dostatečně nepomáhají, protože tento hmyz si k nám stejně nějakým způsobem najde svou cestu. Lapač komárů je proto vynikajícím způsobem, jak se před nimi účinně ochránit. Toto zařízení využívá různé metody, jak jej přilákat a bezpečně jej zachytit. Už se nemusíte bát nepříjemných bodnutí, která pak svědí. Díky tomuto můžete zahodit všechny své repelenty, které stejně z drtivé většiny nejsou dostatečně účinné.

Velmi ekologické řešení

Lapače jsou šetrné k životnímu prostředí. Na rozdíl od mnoha chemických sprejů a repelentů neobsahují toxické látky, které by mohly škodit vám, vašim dětem nebo domácím mazlíčkům. Tato zařízení fungují na základě světla, tepla nebo feromonů a jsou bezpečná pro všechny.

Tichý pomocník

Někteří lidé se obávají, že lapače vydávají nějaký nepříjemný hluk, jak to dělají některá elektrická zařízení. Naštěstí, většina moderních lapáků je navržena tak, aby byla tichá a nenarušovala váš klid. Můžete si tak užívat klidné noci bez neustálého bzučení a pískání.

Jsou velmi efektivní

Lapače na hmyz jsou považovány za velmi efektivní v boji proti nežádoucímu hmyzu. Zejména elektrické UV lapače jsou schopny přilákat a zachytit velké množství hmyzu za krátkou dobu. Tato zařízení jsou tak efektivní, že se používají nejen v domácnostech, ale také v komerčních prostorách, jako jsou restaurace a obchody.

Ale věděli jste, že největším problémem nemusí být jen brouci a obecně hmyz? Co takhle ptáci? Boje s nimi jsou také na dlouhé lokty.

Odplašte ptactvo

Určitě to znáte i vy. Máte balkon nebo terasu. Neustále bojujete s nálety těchto malých létajících potvor, které vám znečišťují tyto obytné prostory. Pokud jste už zkoušeli na balkon nebo terasu, či leckde jinde zavěsit šustící sáčky nebo jste zavěsili CDčka, víte, že to nebyla žádná pomoc. Tyto potvory si na to už dávno zvykly a přesto vás chodí nadále navštěvovat.

Problémy ale nemusí nadělat jen v obytných zónách, ale největší šarapatu nadělají právě v zahradách. Nejeden zahradník bojuje stále s těmito problémy, jak si na jeho těžce vypěstované zelenině a ovoci pochutnávají různí ptáci. Dírky v jablkách, ozobané ovoce, to je pohled, který nemá v oblibě ani jeden zahrádkář. Jak se toho všeho zbavit?

Velmi oblíbenými možnostmi se staly právě různé zábrany proti ptákům, které jsou v podobě různých ostnů, které jim nedovolí přiletět na parapetu, balkon a podobně. V domácnostech se proto nejčastěji využívá tento typ plašiče na ptáky. Také se staly oblíbenými i různé makety ptáků, nejčastěji dravců, které když pták spatří, odletí.

Ale co nejvíc pomůže do zahrady?

Sítě proti ptákům

Pokud máte zahradu a na ní vypěstovanou úrodu, nejvíce vám pomůže síť proti ptactvu. Jsou velmi vhodné pro zabezpečení rostlin, zahrad, budov a jiných míst před poškozením, znečištěním či hnízděním ptáků. Jednoduše si je nainstalujete na místo, které potřebujete ochránit a od toho momentu bude vaše úroda uchráněna. Nemusíte se bát ani nepříznivého počasí, neboť tyto sítě jsou vyrobeny z velmi odolných materiálů. A pokud jste za ekologická řešení, tak právě sítě jimi jsou. Ptákům vůbec neubližují jen je odlákají z oblastí, kde mohou nadělat velké problémy.

Lapače na hmyz či plašiče ptáků jsou skvělými nástroji pro ochranu vašeho domova a zahrady. Jsou ekologické, účinné a nepostradatelnými pomocníky v boji proti otravným návštěvníkům. Díky těmto pomocníkům si letní dny budete ve své domácnosti užívat mnohem většími doušky.