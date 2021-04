Vyděšení vesničané natočili sérii útoků sibiřského tygra. Takto se dobýval do auta

Obyvatele vesnice Lin-chu na severovýchodě Číny vyděsila nečekaná návštěva zatoulaného tygra sibiřského. Při potulování po vesnici zranil ženu, která se procházela po poli a nestihla zvířeti utéct. Poté napadl další obyvatele, kteří se mu snažili ujet automobilem. I přes okamžitou reakci lesníků trval odchyt tygra dlouhých 10 hodin. Dramatické momenty zvířecího napadení natočili tamní obyvatelé.

Tygra sibiřského ve vesnici Lin-chu v provincii Chej-lung-ťiang poprvé spatřili v pátek ráno. Tamní obyvatel Čang Šou-č' okamžitě zavolal policii. "Najednou jsem byl v šoku, protože jsem uviděl tygra. Byl asi tak velký jako tele a číhal pod elektrickým vedením. Setkal jsem se s ním tváří v tvář," popisuje Čang Šou-č' svůj zážitek.

Policisté ve spolupráci s lesníky okamžitě začali záchrannou akci. Mezitím tygr napadl tamní ženu, která při procházce po poli zůstala šokovaně stát a nedokázala před tygrem utéct. Záběry kolemjdoucích z mobilního telefonu ukazují, jak tygr v několika sekundách povalil ženu na zem a poté běžel dál. Napadenou obyvatelku okamžitě převezli do nejbližší nemocnice.

"Žena utrpěla pět velkých ran na pravém rameni. Její stav je nyní po operaci stabilizovaný. Pomůžeme jí, aby se z toho dostala co nejdříve," uvedl lékař Li Čchi z tamní nemocnice.

Potom co tygr utekl od zraněné ženy, napadl další obyvatele jedoucí v automobilu. Žádná zranění neutrpěli, ale zvíře jim rozbilo okenní sklo u vozidla. "Snažila jsem se tu ženu z dálky varovat, protože šla přesně tam, kde byl tygr. S tetou jsme pak vystoupily a křičely na ni z plných plic. Potom žena utekla, tak jsme nasedly do auta. Už bylo ale příliš pozdě, abychom mohly tygrovi ujet. On pak přiběhl a rozbil nám okno," uvádí řidička napadeného automobilu.

Tygr se po několika hodinách potulování po vesnici schoval v příkopu. Jeho okolí policisté ohradili a vyzvali všechny obyvatele, aby nevycházeli ze svých domovů. V nočních hodinách se poté lesníkům podařilo zvíře zasáhnout čtyřmi ranami z uspávací pušky. Po dalších třech hodinách nalezli spícího tygra v lese, naložili ho a odvezli na prohlídku do záchranné zvířecí stanice.