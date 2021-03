Zásady pro úspěšné sázkaře: Čtěte pravidla tzv. bankroll managementu

Kurzové sázení je vaším koníčkem a vy přemýšlíte, jak vaše schopnosti a zkušenosti posunout na novou úroveň? Z amatérského zájmu o sázení se může vyklubat profesionální koníček, budete-li nad sázením přemýšlet koncepčně a budete-li se řídit osvědčenými pravidly úspěšných sázkařů.

Patří mezi ně i zvládnutý money management. Málokterý sázkař ho však dodržuje, přitom patří k úplnému základu, chcete-li být dlouhodobě úspěšní ve sportovním sázení.

Dodržovat money management je velmi náročné, obzvláště těžké je to v období, kdy se se sázkami nedaří a je nutné vytrvat. V první řadě musíte mít dokonalé ovládnuté samotné řemeslo, tedy znalost sportu, jeho pravidel, přehled aktuálního dění i dobře zúročené dosavadní zkušenosti. Jedině tak se vyvarujete sérii neúspěchů a podaří se vám eliminovat rizika sázení na minimum. Neúspěchy jako takové však není možné úplně odpárat, pamatujte na to, že praxe je mnohem těžší než teorie. Jaké jsou hlavní zásady tzv. bankroll managementu, tedy správy financí?

Na sázení si udělejte samostatný rozpočet

Pokud to myslíte se sázením vážně, je na čase také uvažovat o samostatných financích. Pokud tedy vyloženě nejste víkendový sázkař, který do oběhu pošle pár desítek korun. V takovém případě není nutné přemýšlet nad nějakou zvláštní finanční strategií. V opačném případě je to velmi důležitá věc - ctěte zásadu oddělených peněz od běžných financí, které potřebujete na nájem a provoz domácnosti. Doporučujeme také zvážit založení separátního bankovního účtu, případně vyzkoušet některou z virtuálních peněženek. I v rámci rozpočtu na sázení dodržujte určená pravidla. Vyčleňte si peníze čistě na kurzové sázení a nečerpejte z nich prostředky na další typy sázení nebo třeba online casino. Kurzové sázení je často spojené s dalšími hrami, které slouží jako rozptýlení pro hráče - často jsou to právě online casina.

Jaká je doporučená maximální sázka na jeden tiket?

Tady se názory liší a nepanuje shoda. Na obecné rovině byste se měli držet zásady, že sázka na jeden tiket by neměla být vyšší než 5 % vašeho banku. Samozřejmě se toto doporučení také odvíjí od sázkové strategie, kterou razíte. Někdo spíš razí tzv. flat sázky, tedy sází opakovaně za stejnou hodnotu; někdo používá jednotkový systém, kdy má každá sázka jinou hodnotu. Nade všechny strategie však platí jedno univerzální pravidlo - méně je někdy více. Nepropadněte tomu natolik, že budete překombinovávat jednotlivé strategie nebo postupy. Za hranici 5 % z celkového banku nikdy nechoďte.

Stane-li se vám, že se váš bankroll zúží na polovinu, máte dvě možnosti. První je snížení svých sázek. Někteří odborníci radí, že se změnou výše bankrollu byste měli upravit i výši sázek. Jiní odborníci jsou zase toho názoru, že snižovat sázky nemusíte. Pokud totiž sázíte sázky v hodnotě 2 až 3 % z původního bankrollu, nemusíte se variace bát, jen musíte být trpěliví. Tzv. proporcionální metoda je jednou ze zajímavých a flexibilních možností, jak podávat sázky podle aktuální výše bankrollu.

