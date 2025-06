Zaklínač IV vypadá fantasticky. Podívejte se, jak se bude hrát za zaklínačku Ciri

Fanoušci hry Zaklínač, která je jednou z nejpopulárnějších a nejprodávanějších na světě, se dočkali dalšího traileru čtvrtého dílu herní ságy a prvního gameplay videa vůbec. To nabízí pohled na to, jak se bude hrát za postavu zaklínačky Ciri. Podle předpokladů je vizuálně úchvatný, což všichni od vývojářů z polského CD Projektu čekali, protože už Zaklínač III uchvátil hráče po celém světě.

"Zaklínač IV, který je pokračováním jedné z nejuznávanějších her všech dob, si klade za cíl být dosud nejúchvatnější a nejambicióznější hrou s otevřeným světem Zaklínače," říkají vývojáři ze studia CD Projekt.

Hra vyvíjená pod kódovým označením Polaris je nástupcem Zaklínače III. Divoký hon. Představuje začátek nové ságy, v níž roli hlavní hrdinky převezme Ciri. V předchozích dílech to byl Geralt z Rivie.

"Ciri si to zaslouží."

"Skutečně zahajujeme zbrusu novou zaklínačskou ságu, tentokrát s Ciri jako srdcem příběhu," řekl Sebastian Kalemba z CD Projektu. "Je to skvělý pocit, že konečně můžeme říct tato slova - už dlouho jsme věděli, že chceme, aby Ciri byla hlavní hrdinkou Zaklínače IV. Připadalo nám to přirozené a věříme, že si to Ciri zaslouží." Hry Zaklínač vycházejí ze stejnojmenné knižní ságy polského spisovatele Andrzeje Sapkowského. Podle knih vznikl také velmi sledovaný seriál na Netflixu.