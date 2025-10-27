Základem úspěchu jsou data: Jak moderní firmy využívají IoT

Co je IoT a jak funguje
Díky IoT (Internet of Things - Internet věcí) se i z běžných věcí stávají chytrá zařízení schopná komunikovat. Své místo mají především v průmyslu, zemědělství, zdravotnictví nebo třeba logistice, kde neustále sbírají obrovská množství dat.
Každé IoT zařízení ke svému chodu potřebuje především senzory, skrze které dokáže měřit různé údaje -teplotu, vlhkost, tlak, pohyb nebo spotřebu energie. Získaná data ze senzorů se následně digitalizují a převádějí do cloudu, kde se dále analyzují a zpracovávají.
Žádné IoT zařízení se neobejde bez internetového připojení. A technologie jako například 5G představuje významný milník v rozvoji IoT a vzniku něčeho, co dnes označujeme jako Svět 4.0.
Vítejte v propojeném digitálním světě dat
S přibývajícím množstvím zařízení stoupají nároky na připojení, které musí zvládat vysoký datový tok, nabízet velice krátkou dobu odezvy a zajistit vysokou stabilitu i bezpečnost připojení.
Větší rozmach IoT zařízení umožnila 5G síť, která je oproti předchozím generacím až 100× rychlejší a utáhne provoz až stovky tisíc zařízení. Odhaduje se, že koncem roku 2024 bude na celém světě k internetu připojeno více než 207 miliard různých IoT zařízení.
Moderní výrobní haly stojí na digitalizaci, automatizaci a sběru dat. Dnes pod souhrnné označení Průmysl 4.0 řadíme i další odvětví, kde se chytrá zařízení využívají.
Jak vypadá využití IoT v praxi
Chytré senzory v zemědělství monitorují vlhkost půdy nebo teplotu. Na základě nasbíraných dat pak řídí třeba zavlažování nebo hnojení. Údaje ze senzorů teploty půdy se využívají také pro stanovení vhodné doby pro výsev.
V logistice se IoT využívání na sledování zboží nebo monitoring kvality přepravy. Chytré senzory hlídají například teplotu, která ovlivňuje trvanlivost potravin. Senzory dokážou zaznamenat také pád nebo jiné nevhodné zacházení, které vede k poškození zboží.
Ve výrobních halách se umisťují senzory na stroje, kde sbírají data o jejich výkonu i stavu. Dají se tak lépe předvídat poruchy a podle toho se plánují odstávky. Nedojde tak k nečekanému výpadku ve výrobě.
IoT nabízí celou řadu možností pro všechny firmy, které chtějí snížit náklady, omezit plýtvání a zvýšit efektivitu. V Česku nabízí pokrytí sítě pro IoT například T-Mobile, který se na začátku roku 2024 stal partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Cílem je podporovat inovace v českých firmách, rozvíjet digitalizaci a nabízet inovativní řešení. Na stránkách T-Business se dozvíte, jak svou firmu digitalizovat a zefektivnit její fungování.