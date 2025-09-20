Magazín

Záhada zelených dětí z věčného soumraku. Co opravdu zaznamenali středověcí kronikáři?

V Anglii ve 12. století se u vlčí jámy znenadání objevily dvě děti se zelenou kůží. Chlapec a dívka mluvící neznámou řečí prý přišli ze země věčného soumraku. Jejich příběh zaznamenali dva kronikáři, kteří nám zanechali jednu z největších záhad historie. I proto, že se jejich texty lišily. Šlo o sirotky, víly, nebo něco docela jiného? Pátrejte s námi po pravdě, která dodnes uniká.
Nesmrtelná středověká záhada

Píše se 12. století a slunce pálí na zlatavá pole v srdci anglického hrabství. Vůně zralého obilí se mísí s potem nádeníků, kteří právě sklízí úrodu. Ve vesnici Woolpit se den odvíjí prostě jako každý jiný. 

Z jedné z hlubokých jam, kdysi vyhloubených jako pasti na vlky, se však najednou ozve podivné fňukání. Zvědaví vesničané se sbíhají, ale to, co spatří, jim doslova vezme dech: dvě malé děti - chlapec a dívka - s kůží zbarvenou do nepřirozeně zeleného odstínu. Mluví nesrozumitelným jazykem, pláčou a vypadají, jako by snad přišly z jiného světa.

