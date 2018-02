Začínající zpěvačka a módní ikona Instagramu budí nevídaný zájem. Nikdo netuší, kdo avatarku stvořil

před 12 hodinami

Dvacetiletou vycházející hvězdu a modelku sleduje na Instagramu 552 tisíc uživatelů. Její identitu zkoumají světová média již od roku 2016. Přesto stále není známo, kdo za avatarkou stojí.

Miquela Sousaová je dvacetiletá vycházející popová hvězda, jejíž debutový singl Not Mine se v srpnu stal hitem na Spotify. Na Instagramu, kde pravidelně zveřejňuje své šaty a zapojuje se do rozličných kampaní, ji sleduje 552 tisíc uživatelů.

Příspěvek sdílený *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela), Led 29, 2018

Pravidelně se fotí v oblečení oblíbených značek, jako je Supreme, Chanel či Prada. Nechybí ani fotky s vrstevníky z Los Angeles či s americkými hudebníky.

Přestože mnohé příspěvky vypadají reálně, Sousaová je ve skutečnosti počítačově vytvořený avatar.

Podle některých je kombinací 3D modelu a skutečné osoby

Její existence je předmětem mnoha diskusí, zda se jedná o umělecký projekt, šíření fake news, či promyšlený marketingový tah. Avatar dívky se totiž na sociálních sítích objevuje na fotkách ve slavných losangeleských klubech nebo na vernisážích populárních uměleckých galerií.

Přestože autor avatara modelky je stále předmětem otázek, podle některých amerických expertů se jedná o kombinaci 3D modelu a skutečného člověka. Samotnou Miquel Sousaovou se prostřednictvím sociálních sítí či e-mailu snažilo kontaktovat již několik světových médií, mezi nimi třeba i The Independent či Washington Post.

V září 2017 byl na serveru Billboard zveřejněn rozhovor s mladou zpěvačkou,který zprostředkovala její PR agentura. Přiznala v něm, že její otec pochází z Brazílie.

V jiném rozhovoru s časopisem Vogue zase zmínila, že identita, obzvláště dnes, je velmi nestálá a právě to je něco, co činí mladého člověka svobodným. "Myslím, že mám pořád na mysli to, že moje generace přijímá nové identity," citoval Vogue Sousaovou.

Kdo stojí za touto nepolapitelnou virtuální osobou, je však stále záhadou.