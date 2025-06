Zachar i Auri. Nezvyklá křestní jména dobývají české statistiky novorozenců

Rodiče loni pojmenovali novorozence téměř sedmi tisíci různými jmény. Mezi těmi neobvyklými se objevovala inspirovaná filmovými a seriálovými postavami, i ta pocházející ze zahraničí. Brzy tak po světě začnou běhat chlapci se jménem Orest nebo dívky zvané Chloe.

Melody, Alma, Leonardo nebo Platon. I novorozence s takovými jmény si loni odnášeli rodiče z porodnic. Přestože se mohou zdát nezvyklá, v dnešní době jsou na podobné úrovni oblíbenosti jako někdejší populární jména Jarmila nebo Jaroslava, vyplývá z dat Českého statistického úřadu.

Například Zachar je v žebříčku oblíbenosti na začátku druhé stovky. Populární je také Aaron a jeho varianta Áron. Dívčí jméno Auri je na začátku třetí stovky. Ještě o něco oblíbenější jsou u dívek jména Alma a Marlen, které završují druhou stovku nejčastějších jmen.

Tradiční česká jména mizí

Neobvyklá pojmenování tak dnes poráží i některá tradiční česká jména, která se ještě v generacích prarodičů dnešních dětí držela na vrcholu. Zatímco Jarmila se v 50. letech pohybovala na hranici první a druhé desítky, v poslední době se objevuje až kolem páté stovky. V roce 2022 se jednalo až o 478. nejoblíbenější jméno mezi novorozenými dívkami. Ve školce tak spíše narazíte spíše na Almu než na Jarmilu.

Jedním z hlavních trendů současnosti je pojmenovávání podle literárních a filmových postav. Známým příkladem je seriál podle knižní série Hra o trůny - po jeho uvedení v USA prudce vzrostl zájem o jména jako je Khaleesi a Arya. České rodiče pak inspiroval například film Tristan a Isolda, série Star Wars v čele s Anakinem Skywalkerem nebo seriál The Last of Us s postavou Marlene.

Po Naganu se vyrojili Dominikové

Výběr rodičů zároveň často souvisí s dějinnými událostmi. Po vítězství českých hokejistů v Naganu v roce 1998 výrazně přibylo Dominiků. Zatímco rok před olympiádou jich žilo v Česku necelých patnáct stovek, po Naganu jejich počet vzrostl na bezmála dva tisíce, a to díky oslavovanému výkonu brankáře Dominika Haška.

V současnosti dostávají v Česku častěji jména populární v zahraničí, což lze vidět na vzrůstající oblibě jmen jako je Emily, William nebo Timothy, jež se loni umístila v první stovce žebříčku. Právě Timothy je v četnosti jedním ze skokanů - od roku 2023 poskočil o téměř třicet míst. Častěji se objevují také židovská a staročeská jména.

Na špičce žebříčku se však už více než dekádu drží Eliška a Jakub. Na pomyslných stupních vítězů je doplňují Matyáš a Jan v případ chlapců a Viktorie se Sofií u dívek.

"Sofie tak předskočila Annu, která byla čtvrtá naposledy v roce 2013," okomentoval čerstvá data Českého statistického úřadu jeho předseda Marek Rojíček. "Rozdíl mezi Sofií a Annou je velmi malý, jen sedm dětí. Bylo to velmi těsné."

U chlapců statistici zaznamenali přes 3200 různých jmen, u dívek dokonce více než 3500. Ze stran otců se jména dědí mnohem častěji než u matek, i to přispívá k jejich menší rozmanitosti. Například každý čtvrtý otec Antonín dal svému synovi jméno po sobě, zatímco nejčastěji děděné ženské jméno Marie dala matka své dceři jen v desetině případů.