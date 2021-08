Začátek školního roku se blíží! Psací stůl, výhry půl!

Domácí výuka s přehledem. Dětský psací stůl 3x jinak aneb jak na úspěšný start školního roku.

Není vyloučené, že i následující školní rok budou děti a studenti opět trávit spoustu času domácím studiem. Pokud máte dojem, že vybavení pokoje vašich ratolestí není pro tyto podmínky ideální, čtěte dále. Ideální pracovní kout zařídíte poměrně snadno.

Srdcem pokoje každého studenta je psací stůl. Pracovní plocha by měla být dostatečně široká. Nezapomeňte, že často bude dítě pracovat s učebnicí i sešitem zároveň. Pokud vám prostor nedovolí velký kancelářský stůl, nic není ztraceno. Můžete volit i stůl o něco menší, ale ke stolu by v tom případě mělo být možné připojit nástavec. Zbytečné? Rozhodně ne! Výrobci nábytku neusnuli na vavřínech a nejspíš vás překvapí, co všechno připojením nástavce na psací stůl získáte. Představíme vám tři varianty uspořádání pracovního koutku, ze kterých budou vaše děti nadšené.

Jednoduché vychytávky, jako je háček na školní aktovku, držák na psací potřeby, tužky, psací pero i nůžky, jsou detaily, které nejen usnadní úklid, ale také zefektivní práci. Děti se pak mohou soustředit jen na to důležité a dosahují lepších výsledků. Kromě další odkládací plochy dokážou nástavce nabídnou například tabuli, na kterou lze psát křídou, kovovou nástěnku, přihrádky na kancelářské potřeby či dokonce USB port. Vybitý telefon? Žádný problém! Lze jej nabíjet přímo na stole. Dětem tak odpadá starost s věčným hledáním nabíječky.

Studentský psací stůl Nebula například kromě dělených zásuvek ve stole obsahuje další úložné prostory na horní desce. Naleznete zde také přihrádku, kam lze opřít třeba tablet. Pravou stranu stolu zdobí kapsář z ekokůže, který slouží k ukládání dokumentů. Ten je možné jednoduše odepnout a vzít s sebou. Levé straně stolu bude slušet školní batoh. Rohový psací stůl je na prostor často náročný, ale oblíbené rohové uspořádání lze vyřešit docela jednoduše. U kolekce Sirius je součástí stolu regál, který lze volně přemisťovat po místnosti. Vytvoříte si tak uspořádání přesně na míru.

Čím více úložného místa, tím lépe. Zároveň je ale důležité mít v ukládaní věcí systém. K tomu dětem napomohou různé organizéry, knihovny a komody, díky nimž se bude v pokoji lépe udržovat pořádek. Každý z pracovních koutů je vždy součástí stejnojmenné kolekce, ve stejném stylu můžete tedy zařídit celý dětský pokoj.