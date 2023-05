Za hodinu vydělají, co dřív za den. Vyhořelé zdravotnice "zachránila" služba OnlyFans

Pracovaly jako záchranářky, ale z práce ve zdravotnictví vyhořely. Místo toho si Britky Kayley Winterson a Emily Rose začaly vydělávat erotickým obsahem pro platformu OnlyFans. Mají čtyřikrát více peněz než v záchranné službě a tvrdí, že jsou "milionkrát šťastnější".

Šestadvacetiletá Kayley a osmadvacetiletá Emily se potkaly v roce 2016, kdy studovaly na stejné univerzitě. Obě později začaly pracovat pro záchrannou službu. Postupně ale záchranářky přestaly vyčerpávající práci v první linii zvládat. Kvůli někdy i patnáctihodinovým směnám neměly osobní život a začaly se u nich objevovat psychické problémy.

Kayley začala práce pro záchrannou službu čím dál více frustrovat. "V době vrcholící pandemie jsem vydělávala 11 liber na hodinu. Musela jsem jezdit po nemocných pacientech a prožívala jsem opravdu traumatické zážitky," popsala šestadvacetiletá Britka s tím, že poslední kapkou bylo zjištění, že i lidé v kavárně vydělávají víc peněz.

Profil na erotické platformě OnlyFans si Kayley založila v roce 2021, kdy zároveň odešla od záchranné služby. "Všichni mi u záchranářů říkali, že mám v uniformě pěkný zadek. Tehdy jsem žertovala, že bych mohla mít profil na OnlyFans. Nikdo mi to ale nevěřil, protože jsem nebyla ten typ holky, která by do toho šla," vysvětlila Britka s tím, že v začátcích ještě u tvorby obsahu pro internetovou platformu pracovala v testovacím covid centru. I tam ale nakonec skončila.

Její partnerka Emily v té době pokračovala stále v práci zdravotnice. V lednu letošního roku ale vyvrcholily její úzkostné stavy, které kvůli práci prožívala. "Byly chvíle, kdy jsem chodila na dlouhou noční směnu, prožívala traumatické zážitky a dostávala jsem videa, na kterých Kayley doma ve vaně jedla čokoládové jahody a polévala se šampaňským. Práce ve zdravotnictví mi začala ničit duševní zdraví a vnímání světa. Měla jsem pocit, že něčemu obětovávám svůj život a nic z toho nemám," doplnila osmadvacetiletá Britka.

Když se dvojice rozhodla společně tvořit erotický obsah pro předplatitele, jejich duševní zdraví se postupně zlepšilo. "Děláme to, co předtím. Jen jsme si musely nastavit kameru s dobrým osvětlením. Lidé nás obecně velmi podporují a chápou, že nám tato práce umožňuje trávit spolu čas a být šťastné," říkají Britky a dodávají, že jsou na svou práci hrdé stejně jako na práci ve zdravotnictví.

I přesto, že se tvorba erotického obsahu pro OnlyFans zdá poměrně jednoduchá, Emily a Kayley tvrdí, že jde o tvrdou práci a člověk nezbohatne ze dne na den. "Lidé si neuvědomují, že jde hlavně o pochopení trhu, propagaci sebe sama a otázku, co přiměje lidi sledovat nás, a ne porno zdarma," popisuje Kayley a upozorňuje, že částku, kterou si dříve vydělaly u zdravotnické služby za den, si nyní na internetové platformě vydělají většinou do hodiny.

Pár přiznává, že momentálně téměř nežije v realitě. "Vstáváme, kdy chceme, spíme, kdy chceme, a sotva víme, který je den v týdnu. Nakonec určitě přijde chvíle, kdy už toho bude dost. Teď jsme ale rády, že jsme změnily práci. Nikdy jsme se neohlížely zpět. Těšíme se, kam až to dotáhneme," uzavírají spokojené Britky.