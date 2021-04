Z vychrtlého klubíčka neštěstí je zdravé kotě. Lulu zachránili dobrovolníci z útulku

Když se řekne kočka, většině lidí se vybaví rozkošný mazlíček, kterého jeho páníčci hýčkají, dávají mu pravidelně najíst a s mávnutím rukou přijímají všechny jeho rozmary. Koťátko Lulu takové štěstí nemělo, ale dobrovolníci z útulku Best Friends Felines podvyživené zvíře zachránili.

Když kočka Lulu přišla do útulku, byla vyhublá, začervená a plná blech. | Foto: Best Friends Felines

Když se Lulu dostala do útulku Best Friends Felines v australském Brisbane, byla extrémně podvyživená. Původní majitelé ji spolu s jejími sourozenci přivezli na místní veterinární kliniku, aby ji zvěrolékař uspal. Ostatní koťata nepřežila, ale Lulu měla štěstí a veterinář jí dal šanci na zotavení.

"Na začátku byla vyhublá, začervená, plná blech a skoro oškubaná. Koťata totiž měla takový hlad, že si navzájem vykusovala srst, aby do sebe dostala aspoň nějaké živiny. Nevážila ani 300 gramů, což je tak o polovinu méně, než by zdravá kočka v jejím věku vážit měla. Její majitelé úplně selhali, když ji do takového stavu dostali," uvedla pro web Bored Panda dobrovolnice Kiki, která Lulu dostala na starost.

Jakmile se útulku podařilo Lulu odblešit a zbavit ji červů, začal se její zdravotní stav rychle zlepšovat. Kotě přibralo na váze, rostlo, a dokonce se skamarádilo s Peach, kočkou ve stejném věku, se kterou lidé také krutě zacházeli a pak ji nechali na holičkách.

"Viděla jsem u ní obrovskou vůli žít, je to bojovnice. Taky začala být hodně společenská, hrála si se všemi dalšími zvířaty, ať už to byly kočky, nebo psi. A taky se naučila vynucovat vaši pozornost, kdykoli se chtěla mazlit. Okamžitě si získala moje srdce," popsala Kiki.

Dobrovolnice o ni pečovala měsíce, než se úplně uzdravila a zvěrolékař ji doporučil k adopci. Brzy poté Lulu svým roztomilým pohledem okouzlila svou současnou paničku Reece a záchranáři z útulku věří, že její druhý kočičí život bude šťastnější než ten první.