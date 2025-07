"Jako když zavřete dveře." O slovo se hlásí tichý nástupce Concordu, fandí mu i Trump

Před padesáti lety symbolizoval technologický zázrak a luxus. Britsko-francouzský Concorde překonával Atlantik za méně než tři hodiny. Teď to vypadá, že legendární nadzvukové ikoně roste nástupce. NASA ve spolupráci s firmou Lockheed Martin vyvíjí tichý nadzvukový letoun X-59 Quesst, který by mohl vrátit nadzvukové létání zpátky do běžné letecké dopravy.

Concord, už jen tohle slovo evokuje vzpomínky na éru luxusu a bleskové rychlosti. Společný francouzsko-britský projekt se stal symbolem společenské prestiže, létajícím klubem pro milionáře, kteří si užívali prvotřídní servis, gurmánské delikatesy a exkluzivní společnost na palubě mířící přes Atlantik za pouhé tři hodiny. Jeho futuristický design s delta křídly a sklopným nosem jako by vystoupil přímo z vědecko-fantastického filmu. Související Tak zemřel nadzvukový sen. Éru elegantních Concordů ukončilo neštěstí u Paříže 49 fotografií Až do roku 2000 si Concorde držel i pověst nejbezpečnějšího stroje. Pak ale přišla osudová rána, 25. července 2000 se zřítil krátce po startu z Paříže. Na ranveji najel na kovovou lamelu, která upadla z letadla startujícího před ním. Concorde vzplál, tragédie si vyžádala 113 životů. Tichá revoluce To, co pak nastalo, se dá označit za dvě dekády ticha. Nadzvukové létání bylo pro civilní stroje nedosažitelné. Nyní se věci mění a jeho nástupce je možná blíže, než si myslíme. Americká vesmírná agentura NASA ve spolupráci s firmou Lockheed Martin intenzivně pracuje na vývoji letounu X-59 QueSST. Tento stroj má ambici přinést zpět nadzvukové cestování, ale tentokrát bez ohlušujících rázových vln. "Lišit se bude rozměrově i rychlostí, disponuje dlouhatánskou špičkou i modernějšími motory," vysvětluje letecký publicista Martin Velek. Concordu se právě hlučnost, elitářství, vysoké provozní náklady a neekologičnost vyčítaly. V měnícím se světě pro něj nebylo místo. Sice po něm v době největší slávy toužily desítky aerolinek, nakonec létalo jen dvacet strojů v barvách British Airways a Air France. Výhradně na transatlantických trasách, kde nevadil jeho pověstný sonický třesk, který zněl jako exploze. Zákaz nadzvukových letů nad pevninou v USA, prosazený senátorem Williamem Proxmirem, zpečetil osud celé nadzvukové dopravy. "Zařízli tak celou nadzvukovou dopravu a Concorde se s tím bohužel svezl," podotýká letecký odborník Velek. Jako když bouchnete dveřmi Jenže teď se potichu mění i politika. Do karet nástupci Concordu hraje i dění v USA. "Je to tak, v Americe se mění legislativa," potvrzuje Velek. Prezident Donald Trump 6. června vydal exekutivní příkaz, který má po více než půl století zrušit zákaz nadzvukových letů nad pevninou a otevřít tak dveře tiché nadzvukové letecké dopravě. Klíčovou inovací X-59 je zkrocení sonického třesku. Díky extrémně protáhlému trupu, který efektivně rozbíjí rázové vlny dřív, než dosáhnou země. Při průletu by tak měl vytvářet zvuk srovnatelný se zavřením dveří automobilu, tedy přibližně 75 decibelů. To je o neuvěřitelných 40 decibelů méně než u Concordu! Bude o něj zájem? Nástupce X-59 musí kromě všech technických požadavků, na kterých se finišuje, prorazit ještě jednu bariéru: "V Americe se výrazně změnilo HDP na obyvatele. V 60. letech měly USA relativně rovnoměrnější rozdělení bohatství se silnou střední třídou. V té době bylo například vlastnictví malého letadla relativně dostupné i pro kvalifikované dělníky. Dnes došlo k přeskupení majetku k té supertenké, superbohaté vrstvě, luxusní doprava je tak vyhrazena jen pro ty nejbohatší," upozorňuje Velek. Budoucnost nadzvukového cestování tak leží nejen v technologii, ale i v ekonomické realitě současného světa.