Lidé si fotili s Hitlerem selfíčka, proto jeho sochu museli z muzea odstranit

před 1 hodinou

Na sociálních sítích se objevila řada fotografií, na kterých lidé pózují u Hitlerovy sochy, včetně snímku skupiny mladíků oblečených v oranžových uniformách, kterak předvádí nacistický pozdrav. Právě nevhodná selfíčka vyvolala negativní reakce lidí z celého světa, a to přesto, že si podle muzea žádný návštěvník nestěžoval. Socha byla z muzea odstraněna méně než rok poté, co byla na Jávě zavřena kavárna inspirovaná nacistickou historií.

Socha nacistického diktátora Adolfa Hitlera v životní velikosti musela být nedávno odstraněna z expozice jakartského muzea. Důvodem je množství selfíček návštěvníků s nacistickým politikem před fotografiemi z koncentračního táboru v Osvětimi. Informovala o tom britské BBC.

Muzeum De ARCA si nepatřičnost instalace uvědomila až ve chvíli, kdy se začaly ozývat bouřlivé ohlasy ze zahraničí. Organizace se brání, že chtěla jen vzdělávat své návštěvníky. "Nechtěli jsme pobuřovat," uvedl manažer muzea Jamie Misbah pro agenturu AFP.

"Všechno je na tom špatné. Je těžké najít slova pro to, jak opovrženíhodné to je," řekl agentuře AP rabín Abraham Cooper z židovské lidskoprávní organizace The Simon Wiesenthal Center. "Pozadí je nechutné. Uráží to oběti, které tam odešly a už nikdy se nevrátily," dodal.

Skandál s Hitlerovou sochou, která byla jednou z osmdesáti dalších, přichází méně než rok poté, co byla na Jávě zavřena kavárna inspirovaná nacistickou historií.

V Osvětimi zemřeo přibližně 1,1 milionů lidí. Mezi nimi byli především evropští židé, ale také Romové a sovětští váleční zajatci.