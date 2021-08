Senegalec si utahuje z influencerů a jejich vychytávek. Je z něj globální hvězda

V březnu loňského roku přišel senegalský dělník Khabane Lame kvůli pandemii o zaměstnání. Potom co nemohl najít novou práci, začal zveřejňovat vtipná videa na sociálních sítích. Ta se postupně stala virálními a během uplynulého roku se z mladého Senegalce stala celosvětová hvězda internetu. Na sociální síti TikTok ho sleduje přes 100 milionů uživatelů.

Jednadvacetiletý Senegalec, který žije od svého prvního roku života v Itálii, začal v polovině loňského roku trávit hodiny a hodiny na sociálních sítích. Zprvu vůbec neočekával, že by jeho videa mohlo sledovat takové množství lidí, uvedl pro americký deník The New York Times.

Terčem posměchu jsou pro něj tipy a triky do běžného života, které kolují po internetu. Khaby Lame, jak zní jeho přezdívka na TikToku, na ně vždy reaguje krátkými videi, ve kterých poukáže na nesmyslnost takových "zlepšováků".

V nejsledovanějším videu s více než 270 miliony zhlédnutí na TikToku zesměšňuje krátký spot, v němž si muž zabouchne kus svého trička do dveří od auta. Místo toho, aby si dveře jednoduše otevřel klikou, sáhne okýnkem pro nůžky na sedačce a své tričko si rozstřihne. Khaby Lame na to ve svém videu reaguje se svým typickým výrazem, dveře si jednoduše otevře rukou a jeho triko zůstane celé.

Podle slavného tiktokera jsou jeho videa úspěšná díky tomu, že v nich mlčí a vyjadřuje se globálním jazykem, kterému všichni rozumějí, cituje britský server Daily Mail. Díky milionům sledujících na TikToku si nyní může podle odhadů britského serveru LadBible vydělat i desítky tisíc dolarů za jeden příspěvek.