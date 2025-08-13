Magazín

Proměna agresivního Akima. Jak se jedna žena přestala bát vlastního psa

Nikola Bernard Nikola Bernard
před 9 hodinami
Když se Adama Holeksy zeptáte, co je pro něj na práci se psy nejzásadnější, bez váhání odpoví: "Důslednost, ale ne zloba. A hlavně najít cestu, která funguje pro psa i jeho majitele." Tuto filozofii prověřil nesčetněkrát. I třeba u dvouletého výmarského ohaře Akima, se kterým si jeho majitelka nevěděla rady.
Foto: archiv Adama Holeksy

Akim nebyl "zlobivý pes", jak o něm možná často říkali. Byl jen vysoce sebevědomý a velmi chytrý. A právě díky těmto vlastnostem se naučil, že když se postaví na zadní, lidé raději ustoupí.

Jeho původní majitelkou byla mladá žena, která se však po čase odstěhovala do USA. A tak se jeho novou paničkou neplánovaně stala její maminka - žena s velmi drobnou postavou. S Akimem tak sdílela podobnou váhovou kategorii - a postupem času se ho začala bát.

Když se obrátila na trenéra psů Adama Holeksu, nešlo o žádný rozmar. Byla odhodlaná situaci řešit, ale potřebovala pomoc. "Nepoužil bych slovo převýchova, spíš jsem mu ukázal lepší cestu," říká trenér, který se práci se psy věnuje už přes dvacet let. Internátní výcvik, tedy takový, kdy pes stráví několik dní non-stop po boku trenéra, byl zvolen jako nejlepší možnost. A to jak pro Akima, tak i pro jeho majitelku, která si zatím mohla odpočinout a načerpat sílu.

Foto: archiv Adama Holeksy

Každý den byl školou života

Jeho výcvik probíhal v běžných podmínkách - Akim se s Adamem přes den pohyboval mezi dalšími psy a lidmi, a to během tréninkových lekcí nebo třeba ve městě. V mezidobí odpočíval v boxu v autě. "Bydlím v centru Prahy, a myslím, že neexistuje lepší místo na trénink. Rušné ulice, lidi, psi - všechno tam máte v jednom," popisuje trenér.

Zlom nastal téměř okamžitě. Jakmile Akim zjistil, že mu Adam neustoupí, znejistěl. "Neznal tenhle vzorec chování. Byl zvyklý, že si vždy vynutí své. U mě mu to ale nevyšlo," vzpomíná. "A trénink začínal s náhubkem, protože bezpečnost všech zúčastněných je vždy na prvním místě," doplňuje.

Kdo je Adam Holeksa?

Zakladatel projektu Trenér psů, profesionální trenér s více než 20 lety zkušeností. Bývalý člen Záchranné brigády kynologů ČR, trenér vodicích a asistenčních psů. Dnes se specializuje na individuální přístup ke psům i jejich majitelům - a to s důrazem na poslušnost, motivaci a bezpečné soužití. Ve volném čase soutěží - a vítězí - na světových šampionátech se svým vlastním psem.

Z agresora klidný pes. Z nejisté ženy sebevědomá psovodka

Když se Akim po pár dnech vracel ke své majitelce, byl z něj jiný pes. Ale co víc - jiný byl i člověk, který ho přebíral. Žena, která se kdysi bála vlastního psa, díky Adamovým tipům najednou stála sebevědomě, připravená přebrat otěže. "Byla neuvěřitelně zodpovědná. Nešla do toho s tím, že to za ni někdo vyřeší. Chtěla se naučit, jak se svým psem fungovat," říká Holeksa. A přesně to je recept, jak uspět.

Z majitelky a trenéra se postupně stali přátelé. Společně sledovali, jak Akim dělá obrovské pokroky - nejen v poslušnosti, ale hlavně v psychické pohodě. Už žádný stres, žádná agrese. Místo toho výlety, kontakt s jinými psy, radost ze společně tráveného času.

Není to magie, je to práce a respekt

Podle Holeksy není převýchova agresivních psů žádná magie. Klíčem je pochopit, proč pes jedná tak, jak jedná - a ukázat mu, že existuje výhodnější způsob, jak ve světě fungovat. "Psy do ničeho nenutím. Nabízím jim možnost zasloužit si odměnu. Stejně jako u lidí - pokud vám někdo dvakrát denně jen tak přinese milion, asi vás to taky nemotivuje chodit do práce. Psi to mají podobně," vysvětluje.

Akim nebyl jediný pes, kterému pomohl. Ale jeho příběh je dokonalým příkladem toho, že změna je možná - pokud je připraven ji přijmout nejen pes, ale i jeho majitel. "Pes je vždy jen pes. Ale člověk se musí stát vůdcem, který není tvrdý, ale důsledný. Pak spolu dokážou velké věci," uzavírá trenér.

Foto: archiv Adama Holeksy
 
Mohlo by vás zajímat

Uskutečnit koncert rappera Ye v Praze za pár týdnů? Nereálné, tvrdí promotéři

Uskutečnit koncert rappera Ye v Praze za pár týdnů? Nereálné, tvrdí promotéři

Spisovatel Dan Brown vydá román odehrávající se v Praze. Přijede ho osobně představit

Spisovatel Dan Brown vydá román odehrávající se v Praze. Přijede ho osobně představit

Pokémon či pohádková postavička? V argentinských vodách se objevil zvláštní tvor

Pokémon či pohádková postavička? V argentinských vodách se objevil zvláštní tvor

Post Malone v tričku s nápisem Prague a bez bot. Intimní zážitek kazily efekty

Post Malone v tričku s nápisem Prague a bez bot. Intimní zážitek kazily efekty
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle trenér pes výcvik chování příběh kynologie zvíře Praha majitel domácí mazlíček

Právě se děje

před 3 minutami

Tady se potkají. Trump a Putin se sejdou na největší vojenské základně Aljašky

Tady se potkají. Trump a Putin se sejdou na největší vojenské základně Aljašky
Prohlédnout si 12 fotografií
Američtí představitelé byli potěšeni a poněkud překvapeni, když ruský prezident souhlasil se schůzkou na americké půdě, na zemi, která kdysi byla součástí ruského impéria. "Myslím si, že je velmi uctivé, že prezident Ruska přijíždí do naší země," řekl Trump tento týden, když jeho tým spěchal s finalizací detailů summitu.
Donald Trump a Vladimir Putin se tento pátek setkají na odlehlé americké vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce.
Aktualizováno před 15 minutami
Zelenskyj ladí v Berlíně strategii pro videohovor s Trumpem

ŽIVĚ
Zelenskyj ladí v Berlíně strategii pro videohovor s Trumpem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami

Tady je Škoda o 21 milionů levnější než Hyundai. Značka buduje nové asijské centrum

Tady je Škoda o 21 milionů levnější než Hyundai. Značka buduje nové asijské centrum
Prohlédnout si 15 fotografií
Výroba se v tamní továrně rozběhla letos na jaře.
Závod financuje vietnamský partner.
před 39 minutami
Uskutečnit koncert rappera Ye v Praze za pár týdnů? Nereálné, tvrdí promotéři

Uskutečnit koncert rappera Ye v Praze za pár týdnů? Nereálné, tvrdí promotéři

Doba potřebná pro kvalitní přípravu tak velkých koncertů se podle organizátorů blíží jednomu roku.
Aktualizováno před 44 minutami
Měla si objednat zabití psa, teď Balaštíková dobrovolně pozastavila členství v ANO

Měla si objednat zabití psa, teď Balaštíková dobrovolně pozastavila členství v ANO

Dlouholetá poslankyně ANO Margita Balaštíková nebude na kandidátce do říjnových voleb, oznámil Andrej Babiš.
před 1 hodinou
Excentrická hvězda OnlyFans se vrací na hřiště. V klubu si od ní slibují plné tribuny

Excentrická hvězda OnlyFans se vrací na hřiště. V klubu si od ní slibují plné tribuny

Půvabná fotbalistka oblékne dres ženského týmu Chathamu. Fanoušci už spekulují o velkých návštěvách.
před 1 hodinou
Ukrajinci potřebují munici. Proč tedy brzdí stavbu továrny na její výrobu?

Ukrajinci potřebují munici. Proč tedy brzdí stavbu továrny na její výrobu?

Německá zbrojovka chce výrazně navýšit produkci munice, výstavba ukrajinské továrny má však zpoždění.
Další zprávy