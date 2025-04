Divočina, jak ji neznáte. Dvanáct skvělých snímků volně žijících zvířat v Británii

Jelen v dešti

"Od konce září až do prosince trávím co nejvíce času s jeleny evropskými, které sleduji ve všech fázích říje v parcích Bushy Park a Richmond Park na jihu Anglie. Po jednom setkání s přáteli z Instagramu jsme se právě chystali opustit park, když se z nebe spustil déšť! Místo toho, abych zakryl foťák, jsem v tom viděl perfektní příležitost zachytit liják pomocí pomalejšího času závěrky, než běžně používám - a doufal jsem, že některý z jelenů přidá ještě řev. A přesně to se stalo! Tu fotku miluju nejen kvůli téhle scéně, ale i proto, že si ji táta nastavil jako spořič obrazovky - má ji strašně rád!" okomentoval svou fotografii Paul Browning. Obsadil 2: místo v kategorii Chování zvířat.