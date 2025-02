Vzácný šimpanz uhynul po ohňostroji. Potomky ale může díky "zoo v mrazáku" plodit dál

Více než měsíc mrtvý samec šimpanze čego má novou a vysokou šanci na další potomky. Výzkumný institut ochrany genofondů královédvorského Safari Parku totiž získal jeho spermie a somatické buňky. V budoucnu se tak tento geneticky velmi cenný samec znovu zapojit do budování pojistné populace šimpanze čego v lidské péči.

"Výzkumný institut ochrany genofondů je moderní pracoviště, které rozvíjí jedinečné projekty ochrany zvířat založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Spermie a somatické buňky samce šimpanze čego zamíří do námi budované banky biologických vzorků ohrožených zvířat a jeho geny tak bude možné díky metodám asistované reprodukce předat dál," popisuje zoologický ředitel Safari Parku a současně ředitel zmiňovaného institutu Jaroslav Haimy Hyjánek.

Vytváření banky biologických vzorků různých živočišných druhů uložených v tekutém dusíku je jen jeden z předmětů činnosti institutu a s nadsázkou by se dalo označit za budování "zoo v mrazáku." Konkrétní šimpanz, jehož vzorky nyní institut získal ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby a Ústavem experimentální Medicíny Akademie věd v Praze, uhynul krátce po Novém roce po nočním incidentu. Z šetření vyplývá, že k smrtelnému úrazu došlo patrně v důsledku četných ohňostrojů a petard v průběhu silvestrovské noci.

Projekt, který nemá obdoby

Pro populaci šimpanzů čego v lidské péči, která v Evropě čítá sotva 40 jedinců, je to citelná ztráta. Výjimečnost uhynulého samce vyplývá z jeho původu - před desítkami let se dostal do cirkusu coby mládě upytlačené v přírodě. Ostatním šimpanzům čego v chovech je tedy značně nepříbuzný. Díky moderní vědě je ale vysoká naděje, že bude mít další potomky. Za života se stal otcem už šestkrát, z toho čtyřikrát ve Dvoře Králové.

"Z těla zvířete byly získány spermie a somatické buňky, které byly následně zamrazeny v tekutém dusíku. U somatických buněk byla ověřena jejich schopnost se nadále dělit. Tak je vysoce pravděpodobné, že i uhynulý šimpanz by mohl mít v budoucnu další vlastní potomstvo nezbytné pro zachování genetické variability populace - například využitím spermií pro oplození oocytů," nastiňuje možnosti doktor Josef Fulka mladší z Výzkumného ústavu živočišné výroby.

Vzorky samce jsou zatím uloženy ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, ale v budoucnu se přesunou do Safari Parku, a to na nové pracoviště Výzkumného institutu ochrany genofondů, které vzniká po delším plánování již v tomto roce. Safari Park na něj postupně shání všechny potřebné prostředky. Ačkoli je odebírání biologických vzorků ohrožených zvířat a jejich ukládání do podobných zařízení zcela nové, v Česku projekt nemá svou ambicí, rozsahem a shromažďovaným materiálem obdoby.

Ukládání biologických vzorků potřebných pro takové účely je mimořádně praktické zejména v ohledu nezbytného oživování krve ve světových chovech. Díky možnosti transportovat pouze zmrazené buňky není například nutné provádět transporty živých a často velkých živočichů na velké vzdálenosti. Světově jedinečné metody asistované reprodukce využívá i proslulý projekt BioRescue na záchranu nosorožce bílého severního, který Safari Park koordinuje.

Video: Rabas: Utrácení zvířat v zoo nehrozí. Podpora lidí je velká, systém kvůli ní kolabuje (31.3.2021)