Vysoký cholesterol ohrožuje i mladší generaci. Trpí na něj až 70 % obyvatel v ČR.

Vysoká hladina cholesterolu v krvi nebolí, takže mnoho lidí se jí neznepokojuje. Přitom se ale jedná o závažný zdravotní problém. Ten může vést k vážným nemocem srdce a cév. A ve vážných případech může končit infarktem či mrtvicí.

Ty jsou v České republice stejně jako ve většině vyspělých zemí nejčastější příčinou úmrtí. Vysoká hladina cholesterolu se netýká jenom mužů i žen ve věku 40 - 65 let, ale významnou roli při zvyšování hladin cholesterolu hraje genetika, a proto máme i řadu osob s vysokou koncentrací cholesterolu v mladém věku.

Většinu cholesterolu si "vyrobí" náš organismus sám, a část ho přijímáme ve stravě. Je součástí každé buňky v lidském těle a je důležitou stavební jednotkou nervů, mozkových buněk a některých hormonů. Cholesterol je pro náš organismus nepostradatelný, ale zároveň ho nesmíme mít v krvi nadbytek.

"Zvýšená hladina cholesterolu netrápí jenom pacienty ve věku 40-65 let, ale postihuje i významně mladší osoby. Navíc "moderní" životní styl podporuje vzestup hladin cholesterolu, takže musíme upozornit, že se tento problém týká stále i mladší generace," říká prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Hrozí onemocnění srdce a cév

Z pohledu historie lidstva žijeme v období blahobytu, hodně jíme, ale málo se hýbeme. A tím přibývá mnoho lidí s vysokou hladinou "špatného" LDL cholesterolu. Ten se může usazovat ve stěnách cév

a zužuje tak prostor pro průtok krve. Pokud nemáte hodnotu LDL cholesterolu v pořádku, může se u vás časem objevit závažné onemocnění srdce a cév způsobené aterosklerózou (kornatění tepen) jakými jsou mozková mrtvice nebo infarkt myokardu. Tyto choroby mají na svědomí více než 50 % úmrtí v České republice, a nevyhýbají se ani čtyřicetiletým. Denně si tyto choroby vyžádají zhruba 160 lidských životů, což představuje úmrtí jednoho člověka každých 9 minut. Zvýšená hladina cholesterolu, kterou má téměř 70 % dospělé české populace, je jedním z rizikových faktorů těchto onemocnění. Hladinu cholesterolu vám nechá změřit praktický lékař v rámci preventivních prohlídek.

Jste to, co co jíte

Jestli svou hladinu cholesterolu neznáte, měli byste to co nejdříve napravit. Jaké jsou faktory, které zvyšují pravděpodobnost, že ji máte zvýšenou? Patří mezi ně dědičná vysoká hladina cholesterolu

u přímých příbuzných nebo výskyt srdečních a cévních onemocnění v rodině. Dalšími riziky pro cévní postižení jsou cukrovka, vysoký krevní tlak, nadváha nebo obezita, věk přes 40 let, jídelníček obsahující velké množství tuků živočišného původu, kouření a malá pohybová aktivita.

Stres, nenápadný nepřítel

Dalším rizikovým faktorem je i dlouhodobý stres. Ten je běžný především u mladší generace, která často žije hektickým pracovním životem. Dlouhodobý stres dokáže zvýšit nejenom krevní tlak, ale

u některých jedinců zároveň zvyšuje hladinu cholesterolu.

Prevence je polovinou úspěchu

V boji proti zvýšenému cholesterolu je důležitá prevence. Dieta ke snížení hladin cholesterolu je vhodná pro každého, v podstatě se překrývá s doporučeními pro obecně zdravé stravování. Spočívá zejména v omezení konzumace tuků živočišného původu, jako je máslo, sádlo, tučné mléčné výrobky, tučné maso, vnitřnosti, žloutky a uzeniny. Změnu jídelníčku je třeba dodržovat dlouhodobě - nejde o žádnou "nárazovku" před kontrolou u lékaře.

Dále je vhodné zařadit do denního programu dostatečné množství pohybu, který má vliv na zvýšení hladiny "hodného" cholesterolu a pomůže vám bojovat i proti nadváze a obezitě.

A co když změna režimu nefunguje?

Pokud nezabírá ani dlouhodobá změna životního stylu, přichází na řadu farmakoterapie předepsaná ošetřujícím lékařem. Na českém trhu se nabízí řada přípravků, určených ke snížení cholesterolu

a krevního tlaku. Nejvhodnější kombinaci léků vám pomůže vybrat ošetřující lékař. Naštěstí pro pacienty jsou již hrsti plné tabletek minulostí, neboť moderní léčba nabízí i možnost užití tzv. fixních kombinací. Jedná se o kombinaci dvou a více účinných látek v jedné tabletě. Díky fixním tabletám je doporučená léčba snadnější, pacient na ni méně zapomíná, užívá ji pravidelně a tím snáze dosahuje požadovaných hodnot. Nebojte se na možnosti užití fixních kombinací zeptat svého ošetřujícího lékaře. Pro více informací o prevenci a léčbě rizikových faktorů a výhodách fixních kombinací můžete navštívit stránky projektu Srdce v hlavě.

