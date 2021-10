Vybíráte bezdrátový reproduktor? Vsaďte na ten nejvýkonnější!

Rádi se během cest, výletů nebo práce necháte doprovázet hudbou? Plánujete party s přáteli, na které nesmí hudba chybět? Pak jistě potřebujete kvalitní reproduktor, který s sebou můžete vzít kamkoli a který se postará o parádní zvuk. Jak ho vybrat?

TOP volbou jsou bezdrátové reproduktory

Bezdrátové přenosné reproduktory si své příznivce získávají už pár let a není se čemu divit. Jsou praktické, umí kvalitní zvuk a cena může být taky příznivá. Ve výbavě žádného teenagera ani milovníka dobré hudby by neměl takový reproduktor chybět.

Víte, že ho pomocí Bluetooth hravě připojíte k telefonu, tabletu nebo počítači? Můžete tak poslouchat nejen hudbu, ale taky audioknihy nebo třeba podcasty.

Jak vybrat ten nejlepší bezdrátový reproduktor?

Na výběru záleží, úplně prvním krokem by mělo být to, že si ujasníte, k čemu plánujete reproduktor používat. Jiný si totiž pořídíte do kuchyně nebo koupelny, jiný na výlety a procházky a úplně jiný zase na pravidelné party. Když v tom budete mít jasno, můžete začít opravdu vybírat. Co nepodcenit?

Bezdrátová technologie

Technologie přenosu je u bezdrátových reproduktorů zásadním parametrem. Jejím prostřednictvím totiž dochází ke spojení s dalšími zařízeními jako tablet, telefon nebo počítač. Na kabely v tomto případě můžete zapomenout, místo nich je tu Bluetooth nebo WiFi.

Další možností je i NFC funkce, která se využívá na krátké vzdálenosti a umožní spárovat telefon s reproduktorem, pokud obě zařízení technologii podporují.

Výkon reproduktoru

Dalším podstatným parametrem pro výběr bezdrátových reproduktorů je jejich výkon, konkrétně RMS, který udává nominální výkon reproduktoru při dlouhodobém používání bez toho, aby došlo k jeho poškození. Udává se ve Watech, základní reproduktory se pyšní výkonem do 10 W, kdo touží po kvalitnějším zvuku, ten by měl sáhnout po výkonu mezi 11 a 40 W.

Víte, že s výkonem souvisí i citlivost? Ta toho hodně prozradí o hlasitosti. Udává se v dB, standardem je 80-99 dB.

Odolnost reproduktoru

Reproduktor by toho měl zvládnout o něco víc než jen hrát. Jelikož si ho rádi bereme třeba do koupelny nebo k bazénu, měl by být také odolný proti vodě.

Výdrž baterie

Další z důležitých parametrů pro výběr přenosného reproduktoru. Jak už název napovídá, reproduktor můžeme přenášet, takže určitě nebude neustále poblíž elektrické zásuvky. Většina reproduktorů vydrží hrát zhruba 8-10 hodin, některé dokonce 20 hodin.

Náš tip: Ideálem je reproduktor, který v sobě ukrývá jak baterii, tak možnost síťového připojení.

Další funkce navíc

Co u reproduktoru ještě oceníte? Co třeba mikrofon? Některé reproduktory mají hlasové ovládání, jinak ale díky mikrofonu můžete přes Bluetooth pomocí handsfree telefonovat. A nehodil by se i sluchátkový výstup?