Vybavte si svou domácnost základním nářadím

Upadla vám polička a vy nemáte hřebíky či dokonce ani kladivo? Praskla vám opět žárovka a jako na potvoru nemáte náhradní? A k tomu ještě nemůžete najít ani baterku? Potřebujete utáhnout šroub, ale šroubovák se zázrakem vytratil? Pokud je vám tohle povědomé, nejspíše přišel čas vybavit svoji domácnost jednou provždy, aby se vám to už nikdy nestalo. Víte, co by nemělo chybět v žádné domácnosti?

Nářadí, které nesmí chybět V žádné domácnosti zaručeně nesmí chybět nářadí pro drobnější opravy, které zvládne každý sám. Do základní výbavy tedy patří hřebíky, šrouby a vruty, pak nesmí chybět zámečnické kladivo, kleště kombinované tzv. kombinačky, sada klíčů (alespoň IMBUS a vidlicové klíče), šroubováky (křížový i plochý) a v neposlední řadě metr. Pro zdatnější opraváře ještě aku vrtačka. Vše navíc můžete dát do speciální brašny na nářadí, aby se vám už nikdy nic neztratilo, měli jste vše přehledně uspořádané a po ruce. Foto: komerční článek Nezapomeňte na svítilnu a baterie Každá domácnost by měla mít také v zásobě svítilnu, jak všichni slangově říkáme baterku, která je ideálním přenosným zdrojem světla a je často k nezaplacení. Baterka se však ve většině případů neobejde bez baterií, proto je třeba myslet i na ně. Baterie navíc využijete do ovladačů, hodin, dětských her apod. Foto: komerční článek Ostatní věci, které se mohou hodit Většina lidí zapomíná na velmi potřebné věci a řeší to, až když už je neodkladně potřebuje. Vyvarujte se tomuto nešvaru a pořiďte si do zásoby náhradní žárovku a různá těsnění. V domácnosti se také občas hodí mít k dispozici prodlužovací kabel neboli prodlužovák, univerzální pilku, plastové stahovací pásky, sádru a někdy také žebřík a štafle. Nechcete-li kupovat věci do zásoby, objednejte si je v případě potřeby na eshopu s elektromateriálem. Například na eshopu E1.cz mají všechny položky skladem a vy si je tak můžete vyzvednout hned po expedici na některé z jejich prodejen, případně na odběrném místě.