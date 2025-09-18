Vůbec nejvíc dronů v historii Česka vzlétlo k nebi v Hradci Králové

Na konci srpna proběhla v Hradci Králové největší dronová show, která se kdy odehrála v Česku a na Slovensku. Jak ji s odstupem hodnotíte?
Velmi pozitivně, dorazilo zhruba 20 000 návštěvníků, což je skvělé číslo. Celá produkce byla po technické i časové stránce nesmírně náročná, a i když se objevily menší zádrhele spojené s takto nad očekávání vysokou návštěvností, výsledkem byl úspěch. Jsme rádi, že show přinesla lidem silný zážitek a potvrdila, že i u nás je o podobné moderní formy kulturního vyžití velký zájem.
Svítící drony působily impozantně. Viděl jste show předtím, než se odehrála oficiálně, nebo pro vás konečná podoba byla překvapením?
Na přípravě jsme se samozřejmě podíleli. Dramaturgie i samotný koncept, včetně textové části, vznikaly v našem týmu. Měli jsme tedy možnost vidět počítačovou simulaci celé show. Přesto musím říct, že skutečný výsledek na obloze byl pro nás všechny mimořádným zážitkem. Atmosféra, rozměr a emoce, které živá show přinesla, se nedají plně zprostředkovat ani tou nejlepší simulací.
Jak probíhalo tvoření scénáře? Během několikaminutového vzlétnutí dokázalo 500 dronů docela vtáhnout do děje. Ten odrážel hlavně reálie Hradce Králové.
Scénář vznikal v úzké spolupráci našeho týmu s tvůrci samotné show. Na začátku jsme si definovali motivy, které musí v příběhu zaznít, tedy hlavní symboly Hradce Králové a odkaz k 800. výročí. Poté následovala fáze převodu těchto motivů do digitální podoby a jejich animace. Každý obrazec musel být naprogramován s přesností na vteřiny i metry, aby 500 dronů na obloze vytvořilo požadovaný tvar. Je to kombinace kreativity, technické zručnosti a detailní koordinace.
Přijde mi, že show chtěla probudit pocit místní hrdosti. Jak podle vás publikum přijalo toto poselství?
Reakce jsou velmi pozitivní, i když někteří diváci očekávali ještě víc, ale jednoznačně převládají pozitivní ohlasy. Během show jsme zaznamenali spontánní potlesk u motivů, které jsou s Hradcem Králové úzce spojené, například při zobrazení Bílé věže nebo číslovky 800. Silnou atmosféru navíc umocnil nezaměnitelný hlas Viktora Preisse, který celou show provázel. Věřím, že v těch momentech byl každý Hradečák hrdý na to, že pochází právě z tohoto královského města.
Celé představení, včetně odpoledního koncertu známých kapel, se odehrálo jako součást oslav 800 let vašeho města. Proč jste jako jejich vrchol vybrali právě drony?
Volba dronové show nebyla náhodná. Drony představují moderní a ekologickou alternativu k ohňostrojům, které jsou spojeny spíše s negativními dopady na životní prostředí i zvířata. Jde o formu zábavy budoucnosti, která je v České republice zatím stále nová a neokoukaná. Ačkoliv Hradec Králové slaví úctyhodných 800 let, chtěli jsme zdůraznit, že je to město, které hledí dopředu a nebojí se moderních trendů.
Jak letošní oslavy prozatím po zhruba osmi měsících hodnotíte? Máte z nich vy osobně, ale i obyvatelé města radost?
Za zhruba osm měsíců máme za sebou kolem 150 akcí, do oslav se zapojilo více než 131 aktérů a konají se na více než 73 místech nejen v Hradci Králové, ale i v jeho okolí. Tato čísla mluví sama za sebe. Naším cílem bylo rozpohybovat město i jeho obyvatele a to se daří. Odehrála se řada špičkových akcí, některé i s mezinárodním přesahem, a jsme rádi, že lidé náš koncept oslav přijali a aktivně je vyhledávají. Osobně mám velkou radost z toho, jak se do nich Hradečáci zapojují. A co je důležité? Nekončíme, oslavy pokračují až do konce roku a rozhodně je na co se těšit.
Proč jste je pojali vlastně takto monumentálně? Trvají rok, odehrává se desítky akcí, rozpočet dosahuje desítky milionů…
Oslavy 800 let města jsou skutečně výjimečnou událostí, která se opakuje jednou za několik generací. Proto jsme chtěli, aby jejich rozsah odpovídal významu výročí. Široké pojetí není samoúčelné, cílem je zapojit co nejvíce obyvatel i návštěvníků a ukázat Hradec jako moderní, sebevědomé a živé město, které si váží své historie a zároveň hledí do budoucnosti.
Umím si představit, že je to neustálá, poměrně náročná koordinační práce. Dokážete si některé momenty užít i soukromě?
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost vedle vlastních projektů, jako například dronová show, soutěž Hledáme Krále a Královny, Proměny 800 nebo Hradec Králové - evropské srdce folkloru a řemesel, byla pověřena koordinací všech ostatních projektů a jejich jednotnou propagací v jednotném vizuálním stylu. Avšak v momentě, kdy vznikal produkční tým, nebylo ještě zřejmé, jaké množství aktivit bude muset obsloužit. Pracujeme tedy v poměrně skromném týmu a na zážitky moc čas nezbývá, protože v momentech, kdy je to možné, se každý z týmu snaží trochu oddechnout. Ale ano, pro mě osobně je velkým zážitkem akce 80 balónů nad Hradcem, to je akce, kterou jsme si užili s celou rodinou.
Do konce roku zbývá ještě pár měsíců. Na co byste pozval místní i takzvaně přespolní výletníky, aby se přijeli podívat?
Podzimní program bude stát za to. Ulice města rozzáří Street Art Festival a futuristický Hradecký stroj času vás zavede do minulosti prostřednictvím vizuálních efektů a virtuální reality. Milovníky hudby čeká jubilejní 20. ročník Sborových slavností a mezinárodní festival Jazz Goes to Town. Fanoušky komiksu potěší festival Prásk!. Oslavy však v prosinci pomalu ustoupí s příchodem adventního času. Slavnostní výzdobu oslav výročí nahradí vánoční výzdoba. Bude zde prostor nejen k adventnímu zamyšlení, ale i k ohlédnutí se za celým rokem a k poděkování partnerům, bez nichž bychom oslavy organizovali jen velmi těžko. Vánoční trhy, které se v minulém roce představily ve zcela novém formátu, nejsou zařazeny do programu oslav, přesto budou logickou tečkou celého roku. Vždyť i letošní vánoční strom dostali Hradečané darem od Lesů České republiky, kteří jsou jedním z partnerů oslav.
Můžeme se i na vánočních trzích dočkat nějakého ozvláštnění, které je vypíchne nejen v rámci oslav 800 let Hradce Králové, ale taky mezi jinými podobnými akcemi v České republice?
Vánoční trhy jsme ozvláštnili už v minulém roce, zcela novým konceptem. Podle dat mobilních operátorů návštěvnost přesáhla kumulovaně počet návštěv 280 000, což z minulého ročníku činí dosud nejnavštěvovanější vánoční trhy v Hradci Králové. Ledové kluziště jsme zasadili kolem morového sloupu, v průběhu dopoledne jej opět nabídneme k využití školám, po úpravě ledu rolbou pak odpoledne opět poslouží k radovánkám veřejnosti, a to zdarma. V průběhu vánočních trhů se i letos na pódiu vystřídá více než 80 účinkujících umělců. I v letošním roce proběhne soutěž ve zdobení vánočních stromků školami i soutěž Adventní talenty.