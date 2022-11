Vše co potřebujete vědět o šermování

Zřejmě každý z nás někdy slyšel o šermování, ne každý však přesně ví co toto bojové umění obnáší. Z šermu se v průběhu staletí stala sportovní disciplína, která se dostala až na Olympijské hry. Každé čtyři roky tak celý svět soupeří o vítěze v tomto nádherném umění. Kde to vlastně začalo? S jakými meči se bojuje a jaká jsou pravidla? To všechno se dozvíte v článku.

Historie šermu

Šerm rozhodně není nová záležitost. Naopak. Sahá dokonce až do starověku, kde se v průběhu staletí zformoval do podoby, v jaké ho známe dnes. Šerm, který praktikovali předci ve starověku, se stal stavebním kamenem pro mnoho dalších technik a způsobů, jak toto bojové umění pojmout. Země, které se nejvíc zapojili do transformace šermu bylo Japonsko, Čína a celkově Evropa. Jaké vznikly druhy "šermu"?

V Japonsku vzniklo bojové umění iaidó a kendó, z toho kendó zahrnuje jak bojové umění, tak sportovní disciplínu. Co se týče Evropy, tak zde se původní technika nejvíce přibližuje klasickému, sportovnímu šermu, jak ho známe z Olympijských her.

Co to je šerm?

Šerm je spojení sportu a umění, které je dnes vyučováno na základě příruček a učebnic, ty napsali historičtí šermíři. Nicméně základní a obecná definice šermu by se dala popsat jako: "Technika boje mečem proti jednomu či více protivníkům, kteří mají také meč a nebo jinou zbraň při pěším nebo jízdním souboji". Při souboji mají na sobě protivníci kostým a bojují mečem na šerm. Ovšem nenechte se zmást, pokud se rozhodnete začít šermovat, jen s velmi malou pravděpodobností začnete hned z fleku zápasit. V první řadě je potřeba získat fyzickou kondici, protože ačkoliv je šerm do velké míry vnímán jako umění, šermíř musí být především fyzicky zdatný, aby dokázal souboj vyhrát.

Meče na šerm

Jak jsme již zmiňovali, k souboji je třeba meč na šerm a kostým. Samozřejmě zpočátku při tréninku začíná bojovník s dřevěnými meči a až poté, co se z něj stane pokročilý bojovník, může přejít na kovovou zbraň. Co se týče sportovního šermu, tak v něm se bojuje především kordem, fleretem a šavlí, která je jako jediná sečná i bodná zbraň. Kord a fleret jsou pouze bodné zbraně. Zbraně nejsou nijak určené podle pohlaví a zásahy v zápase počítá elektronický přístroj. Velmi oblíbené jsou také české meče na šerm, které jsou často vyráběny českými bývalými šermíři.

Napadlo vás, zda je šerm nebezpečný? Nebojte. Ostré meče slouží a vždy by měly sloužit pouze na výstavu. Meče na šerm mají zakulacenou špici a tupou a silnou hranu čepele, a tak by měl bojovník vždy vyváznout maximálně s modřinou. Čepele jsou rovněž velmi odolné, tudíž jim vůbec nevadí ani opakované údery do pevného materiálu.

Pravidla šermu

V šermu se zápasí na tzv. planši, která disponuje rozměry 1,5-2 x 14 m. Účastníci šermířských turnajů se rozdělí do skupin většinou do 10 závodníků. V dané skupině pak každý zápasník bojuje s každým. Hraje se na 5 zásahů. Jedna hra je vždy ohraničena na 3 minuty. V druhém kole se zápasí na 15 zásahů a hra je ohraničena 3×3 minuty (to znamená 3 kola po třech minutách a 3 pauzy po třech minutách).

Pravidla se v šermu liší rovněž podle druhu zbraně. Fleretem můžete soupeře zasáhnout na trupu, kordem můžete zasáhnout celé tělo a šavlí pouze část těla od trupu nahoru. Rovněž se liší, kterou částí meče můžete soupeře zasáhnout. Fleretem i kordem můžete soupeře zasáhnout pouze hrotem, šavlí se počítá úder jak hrotem tak i čepelí.

Šerm v České republice

Zřejmě nejstarším historickým šermířem je Jiří Beran, který v šermu kordem vyhrál Světový pohár 2007 a zúčastnil se Letních olympijských her v roce 2016. Dalšími známými jmény v českém šermu jsou Martin Rubeš, Richard Pokorný nebo Pavel Pitra. Ti také společně s Beranem vyhráli bronz na Mistrovství Evropy v roce 2017 v souboji družstev. Další úspěšná šermířská jména jsou Alexander Choupenitch nebo Jakub Jurka.