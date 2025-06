Vrní jako kočky nebo předstírají Santu. A jak děti uspáváte vy?

Rodiče stráví vyčerpávajícím uspáváním svých potomků 15 dní v roce, tvrdí studie výzkumné agentury Survation. Podle ní tak někteří tráví ukládáním dětí každý den až hodinu. Únavné uspávání vyčerpává i rodiče samotné a negativně ovlivňuje jejich vlastní spánek. Píše o tom server deníku The Times.

Někteří rodiče se podle studie ze zoufalství uchýlili k přehrávání heavymetalové hudby, jiní zase přiznali, že spí u vchodu do ložnice svých dětí, předou jako kočky a předstírají, že jsou Santa Claus - byť je třeba srpen. Jeden z rodičů dokonce nahrál svým dětem jako pohádku na dobrou noc obchodní studii.

Nezvyklé nápady vyplynuly z průzkumu mezi 3000 rodiči dětí do šesti let. Průzkum sloužil jako podklad pro spuštění internetové komunity pro rodiče CBeebies Parenting vysílací společnosti BBC. Zjistil, že čtvrtina z nich strávila každý večer až hodinu obtížnými a vyčerpávající postupy, aby přiměla své děti usnout. To dělá ročně 15 dní.

"Měla jsem dceru na klíně a energicky jsem skákala na skákacím míči," uvedla jedna respondentka. "Měla jsem zapnuté červené světlo a nahlas puštěný bílý šum," dodala. Další z oslovených uvedla, že jednou pustila smyčku zvuků velryb smíšených s jemným deštěm a pomalu při tom houpala koš na prádlo jako kolébku, protože postýlka tu noc zjevně nestačila.

Tyto a podobné metody avšak ovlivnily i spánek rodičů, a to negativně. Dvě třetiny dotazovaných uvedly, že ukládání dětí narušilo jejich vlastní spánek nebo schopnost odpočinku alespoň jednou týdně, 12 procent to zažívalo každý večer. Výsledky také naznačily, že 40 procent rodičů trpících spánkovou deprivací přežívalo na třech až pěti hodinách spánku denně.

Nedostatek odpočinku podle studie působil i konflikty. Téměř polovina respondentů se svěřila, že se s partnerem neshodla na tom, jak problémy s ukládáním dětí vyřešit. Jen 17 procent dotazovaných rodičů uvedlo, že jejich večery stresující nebyly vůbec.

Navzdory potížím s uspáváním svých potomků nicméně více než polovina rodičů nevyhledala žádnou pomoc. Důsledný režim jich před spaním dodržovalo méně než 40 procent.