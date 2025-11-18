Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Vodní sloupec, membrána, prodyšnost aneb Jak vybrat outdoor oblečení

před 2 hodinami
Blíží se zima, dny jsou sychravé a vy jste se rozhodli, že letos nebudete sedět doma. Vstoupíte do obchodu se sportovním vybavením a ocitnete se v džungli neznámých pojmů. Vodní sloupec 10 000, prodyšnost 8 000, membrána, zátěr, RET < 6... Je to technický žargon, který má někdy jediný cíl: ospravedlnit vysokou cenovku.
Nákup kvalitního outdoorového oblečení je přitom investice, která se při správném výběru vrátí v podobě komfortu, zdraví a dlouhé životnosti. Abyste ale nekoupili drahý "igelitový pytel" nebo naopak bundu, která promokne při prvním dešti, je klíčové těmto číslům porozumět. No a náš průvodce vám pomůže číst etikety a činit informovaná rozhodnutí.

Vodní sloupec (mm): Jak moc vydrží, než promokne?

Toto je nejznámější a nejčastěji uváděný údaj. Jednoduše říká, jakému tlaku vody materiál odolá, než jím pronikne první kapka. Představte si na látku položený válec, který se plní vodou. Číslo v milimetrech udává, jak vysoký byl sloupec vody, než látka provlhla.

Jaká čísla hledat

2 000 - 5 000 mm: Základní ochrana. Vhodné do města, na lehkou přeháňku nebo mrholení. Na celodenní túru v dešti to nestačí.

5 000 - 10 000 mm: Zlatý standard pro většinu turistů. Zvládne intenzivnější déšť i sezení na mokré trávě. Vybavení s těmito parametry, jako jsou například dětské softshellové kalhoty na venkovní aktivity, je pro české podmínky ideální.

10 000 mm a více: Vybavení do náročných a extrémních podmínek. Vhodné pro vysokohorskou turistiku, skialpinismus nebo vícedenní přechody hor, kde jste dešti vystaveni dlouhodobě.

Prodyšnost (g/m²/24h nebo RET): Proč nezmoknout zevnitř?

Prodyšnost je často důležitější než vodní sloupec. I ta nejlepší nepromokavá bunda je k ničemu, pokud se pod ní zpotíte a jste mokří. Prodyšnost udává, jak efektivně materiál odvádí tělesnou páru (pot) pryč od těla.

Jak se měří (dvě metody)

g/m²/24h: Čím vyšší číslo, tím lépe. Říká, kolik gramů páry projde jedním metrem čtverečním látky za 24 hodin, přičemž hodnoty kolem 5 000 jsou základ, 20 000 a více je špička.

RET (Resistance of Evaporation of a Textile): Čím nižší číslo, tím lépe; měří odpor, který látka klade odpařování. (RET < 6 je excelentní prodyšnost, RET > 20 je téměř neprodyšné).

Membrána vs. Zátěr: Rozdíl je v ceně i životnosti

Jak oblečení dosáhne nepromokavosti a prodyšnosti? Těmito dvěma technologiemi, které jsou důležité k pochopení ceny.

Zátěr (Coating): Je to polyuretanová vrstva nanesená přímo na vnitřní stranu tkaniny. Výhodou je výrazně levnější výroba a tím i výsledná cena produktu. Nevýhodou je nižší životnost. Praním, mechanickým oděrem a ohýbáním se zátěr postupně "oloupe" a ztrácí své vlastnosti.

Membrána (Membrane): Je to ultratenká, porézní vrstva (jako např. Gore-Tex, eVent, Dermizax), která je zalaminována mezi vnější látku a vnitřní podšívku. Výhodou je mnohem vyšší životnost a často i výrazně lepší parametry prodyšnosti. Nevýhodou výrazně vyšší cena.

Verdikt: Zátěr stačí na občasné použití ve městě. Pokud ale hledáte vybavení na turistiku, které má vydržet roky, membrána je dlouhodobě lepší investicí.

Podlepené švy: Detail, který rozhoduje

Můžete mít tu nejlepší membránu ve vesmíru, ale pokud výrobce nepodlepí švy, bude vám do bundy nebo kalhot zatékat dírkami po jehle.

Co kontrolovat: Podívejte se na oblečení zevnitř. Pokud na všech hlavních švech (ramena, kapuce, zipy) vidíte přelepenou pásku, je to známka kvalitního zpracování.

DWR úprava a vliv dalšího vybavení

DWR (Durable Water Repellency) je povrchová úprava, díky které voda stéká po látce v kapičkách. Není trvalá a je třeba ji pravidelně obnovovat impregnací.

Pozor na batoh: Právě tuto vrstvu, ale i samotnou membránu, nejvíce namáháte mechanicky. Těžký batoh svými popruhy neustále tře látku na ramenou a zádech. Pokud máte špičkovou prodyšnou bundu, ale batoh má záda z plné pěny bez odvětrávání, je vám celá prodyšnost k ničemu - na zádech budete prostě chtě nechtě mít mokrý flek. Vždy přemýšlejte o vybavení jako o celku, který musí spolupracovat.

Nenechte se zmást marketingovými hesly. Při nákupu outdoorového oblečení hledejte na etiketách tato tři čísla: vodní sloupec, prodyšnost a informaci, zda jde o membránu, nebo zátěr. Teprve pak se rozhodujte podle ceny a designu. Vybírejte také osvědčené prodejce, jako je například Decathlon a další. Jen tak uděláte informované rozhodnutí a investujete své peníze do kousku, který vás skutečně ochrání a vydrží.

 
