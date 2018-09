Sparta chce uspět ve videohře FIFA. Hledá profesionálního hráče, dá mu smlouvu i dres

Ukaž, že patříš mezi lokální FIFA špičku. Tak láká fotbalová Sparta Praha zájemce do nového e-sportového týmu, který bude reprezentovat letenský klub v počítačové hře FIFA. Sparta vítězi nabídne hráčskou smlouvu a účast na domácích i zahraničních turnajích.

Letenští se tímto krokem zařadí po bok velkoklubů jako Manchester City, Ajax Amsterdam či AS Řím, které mají vlastní e-sportové týmy.

"Víme, že videohry jsou důležitou součástí života mnoha našich mladších fanoušků, a chceme s tím pracovat. Proto nabízíme všem sparťanům možnost zapojit se do unikátního kvalifikačního turnaje," vysvětlil marketingový ředitel AC Sparta Praha Kamil Veselý.

Kvalifikace začíná 7. října a skládá se ze dvou částí - první tvoří on-line turnaj, do kterého se může přihlásit maximálně 256 hráčů. Na něj pak naváže finále, ze kterého vzejde vítěz. Ten se Spartou podepíše oficiální smlouvu a bude nosit na turnajích rudý dres s vlastním jménem či přezdívkou. Soutěžit se bude ve hře FIFA 19 a hrát pouze na konzoli PlayStation 4.

Sparta na novém projektu spolupracuje s herním týmem eSuba, ten se profesionálnímu hraní videoher věnuje již 14 let. "Jsme rádi, že Sparta následuje trendy, které jsou populární v celém světě, a vstupuje do tohoto dynamicky rostoucího odvětví. Pro sportovní klub je to unikátní projekt, který nastavuje vysokou laťku všem ostatním v České republice i na Slovensku," řekl k tomu zakladatel společnosti eSuba Ladislav Dyntar.

Sparta se chce v brzké době prosadit na mezinárodních turnajích, tím největším je FIFA eWorld Cup, který hráči počítačových her považují za ekvivalent fotbalového mistrovství světa.

Letošní finále proběhlo v londýnské O2 areně a on-line ho sledovalo 29 milionů diváků. Do finále postoupilo 32 hráčů z 20 milionů účastníků, kteří soutěžili v kvalifikaci. Vítěz Mosaad "Msdossary" Aldossary ze Saúdské Arábie si odnesl 250 tisíc dolarů.