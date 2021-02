Zoufalý beránek přežíval uprostřed obřího chumlu vlny o váze 35 kilogramů

Z obřího chumlu vlny ošetřovatelé vystříhali podvyživeného beránka. Jeho zanedbaná, nejméně pět let nestříhaná, srst vážila 35 kilogramů.

Zanedbaného zvířete se ujala záchranná zvířecí stanice Edgar’s Mission asi 60 kilometrů severně od australského Melbourne.

Ošetřovatelé obří chuchel vlny pojmenovali Baarack a pustili se do náročného stříhání a holení. "Obvykle se srst takových ovcí musí stříhat nejméně jednou za rok, jinak to roste stále dál," vysvětlil zaměstnanec stanice Kyle Behrend, podle kterého beran neviděl nůžky nejméně pět let.

Zachráněné zvíře je po kadeřnických procedurách o 35 kilogramů lehčí, ukázalo se ale, že je zároveň značně podvyživené. Kromě sžívání se s dalšími zachráněnými ovcemi je tak teď jeho hlavním úkolem pořádně jíst a nabrat síly.