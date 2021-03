Láska k barvě a neustálá potřeba učit se a zkoušet nové techniky, postupy a podobně jsou základem podnikání 35leté Crys'Dawny Cussonové. Speciální disciplínou umělkyně je restaurování starých komod. Rukama jí často procházejí vzácné starožitnosti, ale i kousky, které zdobí domovy většiny z nás z běžných nábytkářských řetězců.

Na nápad zkusit se živit renovací nábytku majitelku magisterského titulu v oboru psychologie přivedl její manžel. Když se zabydlovali v novém domě v americkém Wyomingu, podařilo se jí vylepšit několik kusů nábytku tak, že ji manžel přesvědčil, že to by mohl být obor jejího podnikání. Už jsou to více než dva roky a zdá se, že to byla trefa do černého.

