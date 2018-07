Instagramem se šíří nová výzva. Will Smith při ní vylezl na most v Budapešti a zatančil

18. 7. 2018

#InMyFeelingsChallenge Will Smith, Ciara, Odell Beckham Jr. | Video: Instagram/Ciara, Will Smith, Odell Beckham Jr. | 01:57

Nová výzva odstartovala koncem června a do dnešního dne se do ní zapojily stovky tisíc lidí včetně zpěvačky Ciary, herce a muzikanta Willa Smithe nebo řady profesionálních sportovců. Její kouzlo spočívá v tanečním napodobování textu sklady In My Feelings rappera Drakea. Když kanadský muzikant zpívá „Kiki, miluješ mě?“, tanečník vytvoří rukama srdce jako symbol lásky, při slově „Jedeš“ zase ukazuje, že drží volant. Vše přitom doplňuje vlastní choreografií a video následně nahraje pod hashtagem #InMyFeelingsChallenge na Twitter nebo Instagram. Zatím nejoriginálnější výzvu natočil Will Smith, který vylezl na slavný řetězový most v Budapešti.