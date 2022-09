Jen sekunda od tragédie. Řítící se auto vytrhlo holčičce koloběžku

Novým ředitelem civilní rozvědky by se mohl stát bývalý náměstek pro operativní činnost Vladimír Posolda, informoval v pondělí Deník N. Podle serveru by ho měl na dnešním jednání vlády představit ministrům vicepremiér Vít Rakušan (STAN), kterému se souhlasem vlády náleží šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) jmenovat. Funkce ředitele rozvědky není obsazená od konce srpna, kdy rezignoval Petr Mlejnek.

Podle Deníku N by měl Rakušan dnes se svým výběrem nového ředitele ÚZSI seznámit vládu, v úterý by měl volbu oficiálně oznámit také na jednání předsedů všech koaličních stran ve formátu K5. Příští týden by pak jmenování mohla schvalovat vláda. Posolda informaci nepotvrdil. "Nemůžu nic komentovat, protože nejsem zatím žádným nástupcem (Petra Mlejnka)," řekl Deníku N.