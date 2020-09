Earch.cz

V sobotu se veřejnosti poprvé otevře nová dominanta brněnského sídliště Lesná. Na realizaci kostela čekal moravský architekt Marek Jan Štěpán třicet let, návrh vytvořil ještě jako student a zvítězil s ním v architektonické soutěži na začátku 90. let. Čtenáři Aktuálně mohou exkluzivně do kostela nahlédnout spolu s architektem několik dní před jeho oficiálním otevřením.

