VIDEO: Tanec nad nekonečnou propastí. Jak se sjíždí na lyžích z Everestu

před 1 hodinou
Sedmatřicetiletý Andrzej Bargiel si na vrcholu Everestu nasadil lyže a vydal se dolů. Není to první podobný kousek polského skialpinisty, přesto bere dech.
Na vrcholu Everestu strávil Andrzej Bargiel jen pár minut, pak se vydal na lyžích do hlubiny pod ním.
Na vrcholu Everestu strávil Andrzej Bargiel jen pár minut, pak se vydal na lyžích do hlubiny pod ním. | Foto: Profimedia.cz

Většina horolezců na Everestu se pohybuje pomalu a opatrně, přemáhá vyčerpání a smrtící mráz. Andrzejovi ale lyže sloužily jako křídla. Začínal se sjezdem, kde každý oblouk byl hrou s osudem. Každá trhlina a zledovatělý svah byly připomínkou toho, proč to před ním nikdo nezkusil. Ale Andrzej měl plán. Jeho bratr ho z dálky navigoval s dronem a pomáhal mu hledat cestu v ledovém bludišti.

"Je to jeden z nejdůležitějších milníků v mé sportovní kariéře. Sjezd Everestu na lyžích bez kyslíku byl sen, který ve mně rostl už léta. Věděl jsem, že obtížné podzimní podmínky a plánování sjezdové trasy přes ledovec Khumbu budou největší výzvou, které kdy budu čelit," řekl Bargiel, kterému se po předchozích expedicích v letech 2019 a 2022 podařilo zdolat Everest na třetí pokus.

Nebylo to poprvé, co Bargiel přepsal horskou historii. Už dříve pokořil K2, druhou nejvyšší a možná nejnebezpečnější horu na světě. Tehdy, v roce 2018, se mu také podařilo sjet z vrcholu až dolů, čímž si vysloužil uznání celé horolezecké komunity. Ale Everest byl osobní výzvou. Bylo to finále, ve kterém spojil všechny své dosavadní zkušenosti a dovednosti.

Výstup na nejvyšší horu světa mu trval šestnáct hodin a nepoužil při něm kyslíkovou lahev. Pak přímo na vrcholu nasadil lyže a zahájil sestup po jižní hřebenové trase.

Expedice na Everest byla další fází jeho původního projektu "Hic Sunt Leones", který podle římského přísloví označuje neprozkoumaná území. V roce 2013 Bargiel sjel na lyžích Šišapangmu (8013 m), o rok později Manaslu (8156 m, oba v Himálaji) a poté se přesunul do Karakoramu. V roce 2015 zdolal Broad Peak (8051 m), v roce 2018 K2 (8611 m), druhý nejvyšší vrchol světa, a v roce 2023 Gašerbrumy I a II. V roce 2021 sjel na lyžích nedotčený šestitisícovkový Yawash II a jednu z nejkrásnějších hor světa, tyčící se Laila Peak v Himálaji.

 
