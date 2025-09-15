Magazín

VIDEO: Obyvatelům Hodonína o víkendu zatrnulo, na obzoru se objevilo tornádo

před 22 minutami
Od ničivého tornáda, které se v červnu 2021 prohnalo několika obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku, uplynuly už více než čtyři roky. Místním tak musel o uplynulém víkendu běhat mráz po zádech, když se na obzoru na hranicích mezi Českem a Slovenskem objevilo slabší tornádo. O jeho výskytu informoval na sociálních sítích Český hydrometeorologický ústav.
Tornádo patří k nejničivějším projevům počasí, jaké na Zemi existují. Ilustrační foto.
Tornádo patří k nejničivějším projevům počasí, jaké na Zemi existují. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Ačkoliv je podle Českého hydrometeorologického ústavu výskyt takto slabých tornád relativně běžný, jev na obzoru, který se podařilo zachytit na video, působí více než zlověstně. O to víc v očích obyvatel pěti obcí na Břeclavsku a Hodonínsku, kudy se před více než čtyřmi lety prohnalo ničivé tornádo. 

To zasáhlo kromě části Moravské Nové Vsi také některé ulice v Hruškách, Lužicích, Mikulčicích a hodonínské části Pánov a způsobilo škody v miliardách korun. V roce 2021 šlo o třetí nejsilnější tornádo na světě. Horší než samotné materiální škody byly ale ztráty na životech. Šest lidí zemřelo, několik stovek bylo zraněno, někteří z nich velmi vážně.

Tornádo v místních zanechalo kromě jiného trauma z jakkoliv velké bouřky. O téměř paralyzujícím strachu, který přichází pokaždé, když se obloha zatáhne, mluvili v minulosti při setkání s reportéry Aktuálně.cz obyvatelé zasažených vesnic. Při pohledu na víkendový jev se tak mnohým musely vybavit vzpomínky na zkázu z konce června 2021.

Tornádo samotné je prudce rotující sloupec vzduchu, který se spouští z bouřkového mraku až k zemi. Vzniká ve chvíli, kdy se setkají velmi rozdílné masy vzduchu - teplý a vlhký s chladnějším a sušším - a navíc fouká vítr různými směry a rychlostmi v různých výškách. Pokud se tyto podmínky sejdou, bouře začne rotovat a může dát vzniknout tornádu.

Související

Tady bude ovocný sad, tam založíme nový les. Stromy symbolizují naději po tornádu

Obnova zeleně v místech, kudy prošlo v červnu 2021 tornádo.
12 fotografií

Ne všechna tornáda jsou stejná. Meteorologové používají tzv. Fujitovu stupnici, která je hodnotí podle škod, které napáchají. Slabší tornáda dokážou převrátit popelnice nebo poškodit střechy, zatímco ta nejsilnější, označovaná EF5, mohou vytrhávat domy z jejich základů a házet těžká auta desítky metrů daleko. Vědci zjistili, že některá tornáda mají dokonce více rotujících "jader", což vysvětluje, proč mohou být jejich ničivé účinky tak nevyzpytatelné.

Ačkoliv si většina lidí spojuje tornáda hlavně se Spojenými státy a takzvanou Tornado Alley, kde se jich ročně objeví stovky, nejsou rozhodně jen americkou záležitostí. Objevují se prakticky na všech kontinentech kromě Antarktidy. Své zkušenosti má i Česká republika - největší pozornost si získalo zmiňované tornádo, které v červnu 2021 zasáhlo jižní Moravu. Dosáhlo síly EF4 a během několika minut změnilo celé obce k nepoznání. Tento příklad ukazuje, že tornáda nejsou vzdálený fenomén, ale realita, se kterou musíme počítat i v našich podmínkách.

 
