Vídeňská muzea vystavila akty na OnlyFans. Facebook a Instagram nahá díla cenzurovaly

Vídeňská agentura na podporu cestovního ruchu si zřídila profil na sociální síti OnlyFans, kde uživatelé mohou sdílet i obsah pro dospělé. Rakouské hlavní město na něm chce publikovat fotografie uměleckých děl, které by kvůli nahotě pravděpodobně neprošly filtry jiných sociálních sítí.

Podle mluvčí vídeňské agentury na podporu turismu Heleny Hartlauerové je účet na OnlyFans jedním ze způsobů, jak v zahraničí ukázat některá umělecká díla spjatá s Vídní. Předchozí zkušenosti podle ní ukázaly, že na ostatních sociálních sítích je takřka nemožné zveřejnit fotografie některých "odhalenějších" uměleckých děl.

"Chceme ale také nastolit otázku, zda na sociálních sítích taková omezení opravdu potřebujeme," uvedla Hartlauerová. Některé sociální sítě podle ní fotografie odmítají publikovat či je z účtů zpětně odstraňují, aniž by dostatečně vysvětlily, proč tak činí. Na účtu na OnlyFans Vídeň dosud zveřejnila fotografie děl od Egona Schieleho, Tiziana či Amedea Modiglianiho, informovala stanice CNN.

V minulosti měla vídeňská muzea opakovaně problémy s publikováním reprodukcí svých děl na Facebooku, Instagramu a dalších platformách. V roce 2018 například sociální sítě odstranily příspěvek vídeňského Přírodovědného muzea s Willendorfskou venuší. Správci ho označili za potenciálně pornografický. Z podobných důvodů sociální sítě odmítaly zveřejnit reklamy obsahující díla malířů Egona Schieleho či Kolomana Mosera.

Hlavním cílem kampaně Vienna Strips On OnlyFans (Vídeň se svléká na OnlyFans) je však vzbudit zájem zahraničních turistů o Vídeň. Cestovní ruch v rakouské metropoli totiž loni kvůli pandemii koronaviru zažil propad o zhruba 80 procent, uvedl deník The Guardian. Pokud se lidé přihlásí mezi odběratele placeného obsahu na OnlyFans, mohou získat permanentku do vídeňských muzeí a zhlédnout vystavovaná díla na vlastní oči.

"Samozřejmě bychom také v naší marketingové kampani mohli pracovat jen s uměním, které se nahotě vyhýbá. Díla, jako je Schieleho autoportrét z roku 1910, jsou ale pro Vídeň natolik ikonická, že je nemůžeme jen tak vynechat. Pokud nás k tomu sociální sítě nutí, je to nespravedlivé a frustrující," zdůraznila Hartlauerová.

Platformy jako Facebook nebo Instagram dnes podle ní disponují takovou mocí, že se stávají nástroji cenzury omezujícími uměleckou svobodu. "Naše kampaň na OnlyFans problém nerovného vztahu mezi umělci a sociálními sítěmi pochopitelně neřeší. Vídeň ale byla vždycky známá svou otevřeností, a proto jsme se za naše hodnoty a přesvědčení chtěli postavit," dodala mluvčí.