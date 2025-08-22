Zvláštnější a hrozivější, než se myslelo. Vědci zmapovali vesmírný hurikán

Magazín

Nad severním pólem Země se odehrálo neobyčejné kosmické drama. Vědci se o něm ale dozvěděli až mnohem později. Teď, po jedenácti letech, konečně mají k dispozici první detailní analýzu jevu známého jako vesmírný hurikán. A výsledky naznačují, že je hrozivější, než se původně myslelo.
První známý vesmírný hurikán se podařilo zachytit 20. srpna 2014. Zuřil nad severním pólem téměř osm hodin, měřil zhruba tisíc kilometrů, nacházel se ve výšce několik set kilometrů a točil se proti směru hodinových ručiček. Až v roce 2021 vědci z britské University of Reading poprvé potvrdili, že jde o zcela nový typ jevu - tzv. vesmírný hurikán.

Zajímavé je, že v té době bylo Slunce nezvykle klidné, neodehrávaly se na něm žádné silné erupce ani výrazné geomagnetické bouře. "Vesmírné hurikány mohou vyvolat významné účinky vesmírného počasí, a to i během období, která jsou obecně považována za extrémně klidná," napsal hlavní autor studie Sheng Lu, vědec z Ústavu vesmírných věd na Univerzitě Šan-tung v Číně. Přesto ale narušují GPS signály, rozkolísávají magnetické pole Země a chrlí do horní atmosféry přebytek elektronů. "Tyto poruchy jsou svou velikostí srovnatelné s těmi, které jsou pozorovány během geomagnetických bouří," napsali autoři ve studii.

Neviditelná, ale hrozivá bouře

Vesmírné hurikány tak představují tichou, ale významnou hrozbu, protože mohou bez varování a i ve zdánlivých obdobích slunečního klidu ovlivnit navigace i mobilní komunikaci, na kterých je naše společnost závislá. Výzkumy navíc naznačují, že se rozhodně nemusí jednat o raritu. Podobné bouře se mohou objevit až desetkrát ročně, a to na obou polokoulích.

Tyto plazmové víry tvoří elektrony a ionizované plyny, které rotují neuvěřitelně vysokými rychlostmi, přesahujícími sedm tisíc kilometrů za hodinu. Se svými "pozemními protějšky" jsou si překvapivě podobné - centrální klidné oko, spirální ramena, vířivý pohyb. Místo mraků a deště jsou ale tvořeny plazmatem, nabitými částicemi uváděnými do pohybu magnetickým polem Země.

Zrekonstruovat elektromagnetickou bouři v nebývalých detailech se vědcům podařilo díky množství naměřených dat. Jev zachytil americký vesmírný satelit DMSP F17, který monitoruje vesmírné počasí. Jen o několik minut později proletěla blízkou oblastí družice Swarm B Evropské kosmické agentury, která nashromáždila klíčová data a potvrdila strukturu i velikost bouře.

 
